Danilo Medina: “Estamos haciendo alianzas pero hay que votar es por el PLD”

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, advirtió que la única forma de que esa organización política retorne al poder es si en las elecciones municipales de febrero de 2024 y las de mayo, la ciudadanía ejerza el sufragio por el partido morado.

Al hablar a campesinos de la provincia Duarte, el exmandatario indicó que aunque se están realizando acuerdos con diferentes partidos por quien se debe votar es por el PLD y Abel Martínez.

“Estamos haciendo acuerdos y estamos haciendo alianzas, pero hay que votar es por el PLD, no se olviden de eso; si ustedes quieren que Abel compita por la presidencia de la República en febrero, el voto tiene que ser morado, sin duda el voto debe ser morado, hay que votar por el Partido de la Liberación Dominicana y por Abel, para ganar la contienda electoral del 24”, dijo Medina.

“Estamos haciendo acuerdos y estamos haciendo alianzas, pero hay que votar es por el PLD, no se olviden de eso” Danilo Medina Presidente del PLD

Asimismo, les pidió a los campesinos que si tienen agradecimiento por su gestión, no se queden en sus casas y salgan a votar.

“No puede ocurrir lo que ocurrió en el 20 (2020) que más de un millón de peledeístas se quedaron en sus casas sentados y no se levantaron a votar, por eso el PLD no siguió gobernando porque los mismos compañeros se acomodaron y se cansaron de lo que tenían y no fueron a votar”, expresó.

Les recordó además que con la victoria que se tenga en los municipios es que se llevará a Abel Martínez a la presidencia de la República.

El pasado 21 de agosto el PLD, junto a los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), acordaron candidaturas comunes en 86 alcaldías, 150 distritos municipales y las senadurías de Barahona, Hermanas Mirabal y Hato Mayor.

Además de que se apoyará al partido y candidato que califique a nivel presidencial a una segunda vuelta.