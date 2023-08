El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, exigió a los militantes “dejar la ñoñería” y salir a las calles a apoyar al candidato a la presidencia por esa organización, Abel Martínez.

“¿Ustedes creen que Abel va a ganar?”, fue lo que cuestionó a una multitud el exmandatario, a lo que al unísono respondieron afirmativo y enseguida Medida dijo que “tienen que demostrarlo en las calles, porque hay muchos compañeros con ñoñerías”.

Medina llamó a los asistentes en la reunión a asistir y concentrarse en los trabajos de campaña que está llevando a cabo la organización política.

“Dicen algunos… no me responde llamadas, otros dicen no se deja ver de mi”, manifestó Medina y nuevamente alzó la voz para pedir que “crean en Abel”.

“Y yo les pregunto compañeros… ¿Ustedes son cristianos?, ¿ustedes creen en Dios?, ¿ustedes lo han visto? entonces por qué le exigen al compañero (Abel) que esté en todas partes y que todo el mundo pueda verlo”, pronunció Medina, al tiempo en que realizó una comparación con Dios diciendo “ustedes no han necesitado ver a Dios para creer en él, entonces tienen que creer en su compañero”.