Jeffrey Infante, aspirante a la alcaldía de Santiago, renuncia al PLD

Jeffrey Infante, aspirante a la candidatura de alcalde de Santiago y miembro del comité central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), renunció a dicho partido político.

“Sé que hoy muchos se preguntan por qué me voy del PLD. Me voy porque me gusta trabajar con equipos decentes, con equipos respetuosos, con equipos donde no exista la prepotencia y la imposición”, manifestó en un video colgado en su cuenta en la red social X (antes conocido como Twitter).

De igual manera, resaltó que se va del partido, pero no de Santiago. “Seguiré luchando por nuestros sueños y aspiraciones, con el convencimiento de que juntos podemos construir una ciudad más próspera y justa”, agregó en la publicación.

“Los santiagueros quieren y aspiran a ver un candidato a alcalde sin ningún tipo de cuestionamientos. No tengo ningún tipo de tasa de rechazo. El santiaguero me conoce, sabe de dónde vengo, qué hago y qué tengo. No tengo nada que ocultar”, dijo Infante.

Además, expresó que está en la disposición de organizar varios encuentros para socializar con el pueblo las propuestas que tiene y “que el santiaguero pueda ver qui[en verdaderamente está listo y tiene los conocimientos”.