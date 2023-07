Senador Iván Silva dice que el PRM “se ha olvidado de la gente que lo llevó al poder”

Iván Silva, senador de La Romana y exmiembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo este lunes que esa organización política “se ha olvidado de la gente que lo llevó al poder” en el año 2020, siendo esa una de las razones por la que abandonó el partido oficialista y decidió alistarse al Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

“La dirección del PRM se ha olvidado de las bases del partido”, declaró el también vocero del PRD como otros de sus motivos para dejar atrás al partido de Gobierno.

De acuerdo con el legislador, miembros del PRM en La Romana (localidad que representa en el Senado) se han sentido “traicionados” con ese partido, por lo que han decidido cambiarse a otras organizaciones políticas.

“Hay una falta de entendimiento entre la base del partido y la dirección nacional del partido”, indicó Silva durante una entrevista en el programa “El Día”, que se transmite por Telesistema, Canal 11.

Ante esto, subrayó que el PRD “es la casa; es la madre del PRM y son los valores de José Francisco Peña Gomes, pues lo que nosotros andamos buscando y es lo que nos lleva a pertenecer ahora al PRD”.

Día de la juramentación

Iván Silva fue juramentado por el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, el pasado domingo 2 de julio en un encuentro con miembros de esa organización en la Casa Nacional.

A través de las redes sociales tanto Miguel Vargas como Silva anunciaron el cambio de partido.

“Con alegría, recibo el apoyo del Dr. Silva, quien se integra como vicepresidente de nuestro partido para trabajar por el éxito del PRD en las elecciones del 2024”, escribió Vargas en su cuenta de Twitter.

Mientras que, el senador romanense tuiteó lo siguiente: “Hoy con mucha responsabilidad y compromiso, y en base a mis valores éticos y democráticos, los cuales quienes me conocen saben que me caracteriza he decidido regresar al Partido Revolucionario Dominicano”.