Miguel Vargas inicia precampaña electoral juramentando a Iván Silva, senador de La Romana

Con la juramentación de Iván Silva, senador de La Romana, y quien, hasta este domingo, pertenecía a las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue como Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), inició la precampaña electoral con miras a los comicios del 2024.

El acto estuvo dirigido por el también candidato presidencial, quien a través de su cuenta oficial de Twitter anunció la llegada de Silva como el vicepresidente de esa organización política.

“Con alegría, recibo el apoyo del Dr. Silva, quien se integra como vicepresidente de nuestro partido para trabajar por el éxito del PRD en las elecciones del 2024”, escribió Vargas.

La juramentación tuvo lugar en la Casa Nacional de ese partido político con la presencia de dirigentes de la región Este del país, según una publicación del aspirante presidencial.

El senador romanence oficializó su regreso al PRD mediante un comunicado en su cuenta de Twitter: “Vuelve a tu casa”.

“Hoy con mucha responsabilidad y compromiso, y en base a mis valores éticos y democráticos, los cuales quienes me conocen saben que me caracterizan he decidido regresar al Partido Revolucionario Dominicano”, dijo Silva, subrayando: “¡Qué viva José Francisco Peña Gómez!”.