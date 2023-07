Dirigencia del PRM presentará a Ulises Rodríguez como candidato alcalde por Santiago

Una comisión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezada por José Ignacio Paliza, arribó a un consenso sobre la candidatura a alcalde de Santiago, donde se acordó que Ulises Rodríguez es el candidato a alcalde por el municipio de Santiago.

En el encuentro participaron los aspirantes alcaldes Andrés Cueto Rosario y Bernardo Hilario, quienes luego de una sugerencia del presidente del PRM declinaron sus aspiraciones y decidieron apoyar a Ulises Rodríguez.

Rodríguez, quien en la actualidad es el director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Pro Industria) y en la pasadas elecciones fue el candidato a ese puesto político, no logrando su objetivo.

Una fuente confirmó a LISTÍN DIARIO que en la reunión no participó el aspirante a la candidatura y empresario de medios de comunicación, Rubén Polanco, quien ha mostrado inconformidad por la decisión tomada por la alta dirigencia del (PRM).

La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del Partido Revolucionario Moderno (PRM) inició el pasado viernes el proceso de inscripción de las precandidaturas a diputados, alcaldías, regidurías y las direcciones y vocalías, que estaba pautada para iniciar ayer jueves, pero por una falla técnica en el sistema no ocurrió.

Los aspirantes a la senaduría por la ciudad de Santiago no podrán inscribir su precandidatura, ya que esa plaza está reservada, como otras, por el órgano interno del PRM.

A pesar del retraso, la CNEI pretende recibir unas 500 personas, quienes acudirán a inscribir sus precandidaturas en diferentes puestos, los días viernes, sábado y domingo, por lo que espera que se inscriban unas tres mil personas de las tres provincias.

El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Interna del PRM en las provincias Cibao-Norte, Eddy Arango, indicó que durante estos tres días la comisión estará recibiendo más de tres mil solicitudes.

Arango explicó que como parte de los requisitos que deben cumplir cada uno de los precandidatos para inscribirse como precandidatos se incluye una prueba de antidoping, prueba de no antecedentes penales, pero, además, el partido iniciará otro proceso de averiguaciones y evaluaciones, donde es que luego se decidirá si esa precandidatura será aceptada formalmente o será rechazada.

Dijo que aquellos que no pasen ningunas de las pruebas, entonces la comisión dará a conocer sus nombres y las razones del porqué no su precandidatura no podrá ser inscrita, por lo que se procederá a devolverle la documentación depositada, más el dinero establecido que pagaron de inscripción.