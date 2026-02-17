Deportan 500 mil haitianos durante gestión de Lee Ballester en Migración

El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de la Dirección General de Migración (DGM), reveló que desde su designación al frente del organismo, en octubre pasado, han sido repatriados más de 525 mil extranjeros, en su mayoría nacionales haitianos que residían de manera ilegal en la República Dominicana.

El funcionario explicó que los operativos de interdicción y detención de personas sin estatus migratorio regular se intensificaron a nivel nacional desde el mismo momento en que asumió la dirección de la institución. Aseguró que durante su gestión se han ejecutado acciones “como nunca antes en la historia” del país en materia de control migratorio.

“Nosotros tenemos más de 525 mil nacionales haitianos y otros extranjeros deportados en lo que va de nuestra gestión al frente de la institución oficial”, expresó Lee Ballester, al precisar que desde el 1 de octubre hasta la fecha se han desarrollado cientos de operativos en distintas comunidades y sectores del Distrito Nacional y otras demarcaciones del país.

Indicó que, aunque la mayoría de los repatriados son haitianos, dentro de la cifra también figuran ciudadanos de otras nacionalidades que se encontraban en territorio dominicano sin ningún amparo legal.

El director de Migración subrayó que la presencia de las brigadas de la DGM se ha incrementado considerablemente en todo el territorio nacional, con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ejército de la República Dominicana y otros organismos de seguridad del Estado, en cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04.

Más de 53 mil repatriados en enero y febrero

En relación con lo que va del año 2026, el vicealmirante detalló que entre enero y el 14 de febrero han sido repatriados 53,546 ciudadanos haitianos detenidos en diferentes operativos realizados en distintos puntos del país, cifra que no incluye los arrestos efectuados el día 15 del presente mes.

Arrestan 454 haitianos en operativo en Los Mina

Lee Ballester se refirió además al amplio operativo desplegado en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, tras las protestas generadas por la muerte de un adolescente de 14 años, presuntamente a manos de un nacional haitiano.

La intervención fue ejecutada en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional

En el operativo participaron además el director de Interdicción de la DGM y el coronel Darling Mota Tolentino, FARD, subdirector de Inteligencia del organismo.

Las acciones se concentraron inicialmente en el sector Katanga, considerado punto neurálgico de la zona, y se extendieron a otros sectores como Vietnam y calles y avenidas circundantes.

Durante la intervención fueron detenidas 454 personas, de las cuales 280 eran hombres, interceptados mientras las autoridades realizaban labores de inspección y búsqueda de asentamientos irregulares y personas actuando al margen de la ley.

Todos los detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, en la provincia San Cristóbal, donde se inició el protocolo correspondiente de identificación, depuración, investigación y registro biométrico.

El titular de Migración aseguró que cada caso es manejado con estricto apego a los derechos humanos y al debido proceso.

Señaló que aquellos inmigrantes que no puedan justificar un estatus migratorio legal en el país serán deportados a su nación de origen, una vez completados los procedimientos establecidos en el marco legal vigente.

Finalmente, el vicealmirante Lee Ballester reiteró el compromiso de la Dirección General de Migración de mantener el control migratorio en todo el territorio nacional, reforzando las acciones de interdicción y supervisión en coordinación con los organismos de seguridad del Estado.