Refuerzan seguridad en el vacacional de Haina ante protestas de migrantes haitianos

La Dirección General de Migración (DGM) informó dispuso el aumento de la seguridad en el Centro Vacacional de Haina como medida preventiva ante la protesta este jueves de «varios confinados» que reclamaban ser repatriados de inmediato a su país de origen.

El director de Migración, Lee Ballester, informó que luego de que las autoridades lograran calmar a los migrantes haitianos detenidos en el Centro Vacacional de Haina, quienes “alzaron la voz” y “movieron algunas puertas”, esa entidad logró repatriar 564 haitianos.

Los mismos, de acuerdo a sus palabras, serán entregados a las autoridades en un punto fronterizo.

“"No hubo ningún motín, y nosotros le agradecemos a quienes no se dejan llevar por las redes sociales ni por rumores. Hace unos días hubo rumores de aquí y de otros lugares, donde la gente empieza a crear morbo y a generar intranquilidad en la población dominicana. Los dominicanos que toman esas medidas están actuando en contra de los mejores intereses de la nación. Asimismo, hemos identificado a personas que han sacado videos sobre corrupción. Aquí no se ha producido ningún acto de corrupción; nosotros estamos vigilantes, enérgicos, y todo aquel que infrinja la ley asumirá su responsabilidad.”, indicó el director de Migración.

De acuerdo a una nota de prensa suministrada por la Dirección General de Migración alrededor de las 2:00 de la tarde del jueves se registró una protesta de haitianos, retenidos por estar en el país de manera irregular.

Un ciudadano identificado como Alberto Solo, quien tiene un hermano detenido en el Centro Vacacional de Haina, expresó su preocupación por la situación.

“Mi hermano se encuentra preso ahí desde ayer al mediodía. Nosotros estamos aquí desde ayer esperando respuestas y yo dejé a mi otro hermano, que andaba con él, para que se mantuviera aquí. Porque lo único que soy es un motoconchista, y ahorita él me llamó y me dijo que se armó un motín y que hay gente secuestrada. Yo arranqué para acá, y a las 3:00 p.m. o a las dos y pico salió un camión repleto de haitianos. Y esta es la hora en que no sé de mi hermano, porque él no sabe hacia dónde va. Nosotros somos nacidos y criados aquí, pero desafortunadamente no contamos con documentos. Usted sabe cómo eran los viejos de antes; por eso no tienen documentos”, dijo.

Otro detenido mencionó que dentro del centro había personas en "condiciones críticas", incluyendo a alguien desmayado y con hambre, que pedía ayuda.

Desde el inicio del mes de octubre, más de 18,000 haitianos han sido interdictados por la Dirección General de Migración.

Los indocumentados que se encuentran en el país son trasladados durante todo el día al Centro de Acogida Vacacional Haina luego de ser capturados durante las redadas de Migración, mientras que los detenidos por un guardia fronterizo sin documentos, son enviados directamente a su país.