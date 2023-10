79 % de haitianos se siente seguro en República Dominicana, según estudio académico

El 79 % de los haitianos dijo que se siente seguro en República Dominicana, según un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestro (Pucmm) y otras universidades internacionales.

Y el 66% de haitianos encuestados dijo que en República Dominicana no se le ha tratado de manera injusta por su nacionalidad.

De acuerdo con los resultados del proyecto académico, el 95% de los encuestados afirmó que era mejor trabajar en República Dominicana versus hacerlo en Haití.

Dentro de las razones por las que salieron de Haití, la mitad de los encuestados indicó que lo hizo por carencia de recursos económicos. Un 20 % refirió que fue por decisión propia y el 10 % dijo que por situaciones familiares. La mayoría tiene mucho tiempo en República Dominicana, entre 10 y 20 años.

Como parte del informe, que fue presentado en la Semana de la Investigación de la PUCMM, estudiantes de la Escuela de Turismo y Gastronomía encuestaron a 74 migrantes haitianos, que tenían entre 10 y 20 años residiendo en el país. El 80 % de los encuestados era hombre.

El "Proyecto conjunto de epistemologías de la inclusión: narrativas de migración a través de continentes y culturas", fue realizado junto a las universidades del Azuay (Ecuador), Católica de Salta (Argentina), Masaryk (República Checa) y University College London (Inglaterra).

Como parte de los resultados, también se difundió que el 51.4 % de los migrantes haitianos vino solo a República Dominicana, seguido de un 37 % que afirma que lo hizo con familiares y un 12.2 %, con amigos.

Para el 69 %, lo más difícil al salir de Haití fue dejar atrás la familia, seguido de un 14 % que dijo que dejar las posesiones personales y el 8 % que refirió que las relaciones, es decir, sus parejas y amigos.

El 75 % de los encuestados refiere que sí ha sentido nostalgia de su país, mientras que el 25 % dice que no.

Sobre si se sentían más afortunados que otros haitianos en el país, el 55 % de los encuestados contestó que se sentía igual de afortunado; el 40 % refirió que se sentía más afortunado y solo un 5 % dijo sentirse menos afortunado.

El 54 % dijo no tener hijos, por lo que no han tenido que lidiar con inscribirlos en las escuelas dominicanas. Del 46 % que sí tiene hijos, el 26 % refirió que sus hijos fueron bienvenidos en la escuela y el 16 % contestó que la experiencia fue de no ser bienvenidos.

Como parte de los ejemplos de injusticias vividas en el país, algunos citaron que los miran mal, "al hablar y notar que soy haitiana me miran de manera diferente y me hace sentir incómoda", "me atracaron 5 dominicanos de camino a la iglesia y nadie me ayudó" y que hay "menos opciones", entre otros puntos.