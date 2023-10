Dominicanos se refugian en búnkers en Israel; dicen la situación es crítica

Josefina Portorreal es de Nagua, y tiene aproximadamente un año y ocho meses viviendo en Tel Aviv, una de las principales ciudades de Israel.

Allí también hay otros refugiados de países de África e israelíes, según contó. Pero la mayoría es de República Dominicana.

Tanto ella como unos treinta dominicanos se encuentran desde este lunes refugiados en uno de los tantos búnkers que han sido habilitados para proteger a las personas ante los ataques de posibles misiles como consecuencia de los duros bombardeos ocurridos principalmente en el norte y sur de este país de medio oriente.

Portorreal se fue sola a Israel, en busca de una mejor vida. Antes de la guerra trabajaba en una fábrica de sándwiches.

La señora quisiera regresar a República Dominicana, para estar junto a sus tres hijos, y sus padres, todos originarios de Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez (nordeste del país). Sin embargo, dijo en una entrevista con Listín Diario que las autoridades dominicanas no se han comunicado ni con ella ni con los demás dominicanos, y que en su caso no tiene ni los recursos ni un pasaporte vigente para regresar a su tierra.

"Mis viejos y mis hijos están preocupados y quieren que yo regrese allá, pero no puedo regresar allá a República Dominicana, porque no tengo los recursos necesarios para llegar allá, porque salí a buscar una nueva vida… No nos han dado ningún aliento (gobierno dominicano), no nos han dicho nada, solamente tenemos el apoyo de las personas de Israel", dijo en una videollamada a este diario.

También agregó "Si nuestro presidente Luis Abinader Corona nos ayudara a nosotros para que nos den los pasaportes…".

"En este momento tengo un poco de temor, porque hay muchos misiles, estamos aterrorizados, un pánico total, primera vez en mi vida, en 55 años que tengo, que vivo esta situación", explicó a este medio.

En el mismo refugio también está Jordan Polanco, originario de Boca Chica. Al igual que él los demás refugiados dominicanos son provenientes de esa zona, de Puerto Plata, Haina (San Cristóbal) y Pedernales solo por mencionar algunas localidades dominicanas.

Tiene cinco años residiendo en ese país. Sabe un poco del idioma, y hasta el momento no había visto ningún ataque similar.

Polanco contó que la situación actual es crítica.

"Esta es una guerra real, no es una guerra de fantasía, esto es en vivo, esto no es que estamos jugando, es algo real".

Aunque describe que se sienten bien, por la mano amiga que han recibido de parte de los israelíes.

"Son gente buena, que te brinda ayuda cuando es necesario de verdad, son gente que dicen que cuando están sonando las alarmas te brindan refugio, ellos abren las puertas del refugio para que uno llegue hacia allá, para que tengamos agua, luz, comida, aire, cama, televisor, gracias a Dios estamos bien, lo que está pasando es que no está habiendo trabajo, está paralizado", comentó Polanco.

Julio Domínguez tampoco había vivido una experiencia similar anteriormente. Y también tiene poco tiempo residiendo en Israel. Tiene mucho temor.

"Todo el mundo a esto le tiene que tener temor, son misiles que nosotros no los vemos, pero caen en el piso", comentó Polanco.

Al igual que los demás, Domínguez se fue de República Dominicana debido a la situación económica.

"La situación económica en nuestro país (República Dominicana) no está buena ahora mismo, y uno quiere una vida mejor, aquí (Israel) la economía es bastante buena, las cosas son cheveres", recalcó Domínguez.

Por otro lado, Jairon Corporán (Dj Latino), de 34 años, quien tiene ocho años viviendo en Tel Aviv se está refugiando en casa de un amigo que tiene una habitación antibombas (que parece un cuarto normal, pero con concreto es más fuerte, y evita daños ante los efectos de una bomba).

Allí también está junto con su hijo de 2 años, que cumple tres años esta semana, y junto con su esposa israelí. Planean hacerle una celebración a mitad de semana.

Corporán se gana la vida siendo DJ. Media hora después de haber llegado a su casa a las 6:30 de la mañana del sábado, tras animar una fiesta en una discoteca, escuchó una alerta de misiles.

"Ellos tiran y luego paran, y cuando pusimos las noticias nos enteramos de lo que estaba pasando", explicó.

Dijo que desde entonces ha escuchado varios misiles cruzando encima de su ciudad, y que cuando caen cerca se escuchan muy fuerte.

"Cada misil que pasa por Tel Aviv, uno lo escucha, como explota en el aire… Uno no los ve, porque uno no sale, porque primero antes de cada misil suenan las alarmas, hemos escuchado los que caen, que se escuchan más fuertes, y es algo frustrante, de verdad que sí", dijo Corporán a Listín Diario.

Pese a los momentos de terror que miles de personas están viviendo, Corporán está tranquilo, y confiado en Dios.

De hecho, se la ha pasado en casa, viendo películas, según dijo.

"La familia está preocupada, siempre me mantengo en contacto con la familia diciéndoles que estamos bien, incluso lo que estamos viendo es películas, tú sabes que el dominicano es otra cosa, cuando es el final es que es en verdad se asusta", comentó.

Confesó que por el momento prefiere quedarse en Israel, pero sí conoce de casos de dominicanos que quieren regresar a República Dominicana, al menos por el momento, pero no han recibido apoyo de las autoridades correspondientes.

"Digan algo a los nuevos, han llegado muchas personas nuevas (desde República Dominicana), tienen que por lo menos contactarlos, traten de darles voz de aliento a los nuevos que no saben, yo he escuchado algunos que se quieren ir… Pero de verdad como embajada deben hacer su trabajo", señaló.

Por el momento les han aconsejado abastecerse de alimentos y agua al menos por las próximas 72 horas. También tener a mano dinero en efectivo, ante cualquier emergencia.

Jairon es originario de Los Alcarrizos, en el Gran Santo Domingo, y se mudó a Israel tras la insistencia de familiares que vivían en este país.

A diferencia de República Dominicana, las calles de Tel Aviv son tranquilas, y se siente seguro. Además, el estilo de vida y los ingresos económicos son mayores y le permiten ayudar a sus familiares en su país.

Según describen los dominicanos entrevistados, las calles de Tel Aviv parecen las de un pueblo fantasma, con los principales negocios cerrados, los sistemas de transporte paralizados y sin un "alma" en la calle.

"La reacción de Tel Aviv la calle solitaria, los búnker en la calle están abiertos, no se ven autobuses ni gente en el trabajo", dijo Polanco.

En un comunicado de prensa dado a conocer este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) dijo que realiza gestiones para trasladar al país o a otros territorios a aproximadamente 17 dominicanos que se encuentran en Israel.

“Unos 17 dominicanos han contactado a la misión diplomática en Tel Aviv para expresar su interés de evacuar el país como medida de seguridad”, dijo el Mirex.

La Embajada Dominicana en Israel puso a disposición de los nacionales dominicanos en ese país, el contacto directo vía WhatsApp +972 3-611-4883 para que notifiquen cualquier emergencia o asistencia que requieran.

Los muertos por los ataques entre Israel y Hamás han ascendido a aproximadamente 1,600 personas, los heridos son aun más.

La madrugada del pasado sábado el grupo militante palestino Hamás desde Gaza lanzó misiles hacia la frontera sur de Israel. Como respuesta, Israel envió ataques hacia Gaza, causando la muerte cientos de palestinos.

Desde entonces, Israel se declaró en guerra.