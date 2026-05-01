Tribunal impone 18 meses de prisión preventiva contra implicado en fraude en Senasa

El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado como una pieza clave en el entramado de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El magistrado Rigoberto Sena, dispuso que el imputado cumpla la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR)-Las Parras de San Antonio de Guerra, del municipio de Santo Domingo Este, al tiempo que declaró el caso complejo.

El tribunal tomó la decisión, al acoger una solicitud de medida de coerción presentada por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales Rosa Alba García Alexis Piña, y Emmanuel Ramírez.

A su salida del tribunal, Mirna Ortiz saludó la decisión del tribunal, señalando que Guzmán Vásquez forma parte de una línea de investigación específica dentro del caso Senasa.

Mirna Ortiz, sostuvo que las maniobras fraudulentas detectadas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) tuvieron un impacto directo en la calidad de la atención ciudadana, traduciéndose en una preocupante falta de asistencia y cobertura para los asegurados.

En el marco de la operación denominada "Senasa 2.0", la magistrada explicó que la institución fue objeto de un asedio sistemático por parte de redes delictivas que operaban desde distintos frentes de corrupción.

Ortiz detalló cómo el imputado, a pesar de ostentar un cargo de auxiliar de departamento, logró vulnerar los controles financieros de la entidad estatal.

Manifestó que según las investigaciones, el empleado poseía acceso a fuentes de información sensible y programas internos de la institución, códigos privilegiados que le permitían operar fuera del radar de supervisión estándar , asi como incorporar códigos de médicos reales para validar procesos.

Guzmán Vásquez se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022. Según las investigaciones del Ministerio Público, formaba parte de una red que gestionaba autorizaciones irregulares para consultas y procedimientos médicos.

Entre enero de 2021 y febrero de 2025, se gestionaron 4,363 autorizaciones fraudulentas para cirugías menores y consultas.

La solicitud se fundamenta en que el imputado fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando pretendía viajar a Boston, Estados Unidos, sin poseer un boleto de retorno.

Este proceso forma parte de la denominada "Operación SeNaSa", la cual mantiene en prisión preventiva al exdirector de la entidad, Santiago Marcelo Hazim Albainy, señalado como el cabecilla del entramado. Actualmente, otros seis exfuncionarios cumplen prisión en el centro Najayo Hombres, mientras que tres implicados adicionales se encuentran bajo arresto domiciliario.