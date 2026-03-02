DNCD detiene a extranjero francés con cuatro paquetes de supuesta cocaína en Punta Cana

Las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en colaboración con los agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), detuvieron a un ciudadano francés al que le decomisaron cuatro paquetes de alegada cocaína, en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, de la provincia La Altagracia.

El equipo operó con el apoyo de las unidades caninas, al intervenir al francés en el área de salida de la terminal, en la que tenía la intención de dirigirse a París y que mientras se inspeccionó su equipaje, identificaron imágenes inusuales en la máquina de rayos X.

El fiscal ordenó un cacheo riguroso, con la presencia del extranjero donde se halló un total de cuatro paquetes de supuesta cocaína escondida entre sus prendas de vestir, envueltos en papel aluminio, con un peso inicial de nueve kilogramos.

Inspección de las sustancias de las unidades caninas.Fuente externa

El ciudadano francés de 25 años será sometido a la justicia en las horas siguientes por atentar en contra de la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, en lo que el Ministerio Público y la DNCD, desarrollan las investigaciones de lugar y verifican si hay otros implicados.

“Estamos frente a estructuras de narcotráfico internacional, que reclutan personas (mulas) de distintas nacionalidades, para traficar con sustancias controladas hacia Estados Unidos y Europa”, señaló la DNCD en el comunicado de prensa.

Los paquetes de la presunta sustancia se trasladaron custodiados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para el estudio correspondiente.