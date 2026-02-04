Hombre se encadena en la Procuraduría por muerte de su hija en albergue en Santiago: “Es un abuso”

Un hombre se encadenó este miércoles frente a la sede de la Procuraduría General de la República como forma de protesta por la muerte de su hija en un albergue en Santiago, hace casi cuatro meses.

Juan Graciano amarró su cuerpo con una cadena en un poste de señalización luego de que fuese citado por el procurador adjunto Wilson Camacho, según contó a periodistas.

La niña falleció tras ingerir una lecha que le habían suministrado en el centro, explicó su progenitor.

“Wilson Camacho, yo vine hasta aquí porque usted me citó. Yo quiero respuesta. Ya no aguanto más. Es un abuso que están haciendo conmigo”, dijo Graciano, visiblemente molesto.

“La hija mía va para cuatro meses muerta y no hay nadie detenido. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Y no he actuado con violencia. He actuado como una persona bien, capacitada”, añadió.

Graciano pidió justicia por el fallecimiento de su hija y llamó a las autoridades a que actúen legalmente contra el centro de acogida Red de Misericordia la Otra Banca.

“Espero que pongan cartas sobre el asunto. No quiero más días. Quiero me resuelvan lo de mi hija”, dijo el hombre mientras utilizaba una camiseta blanca con una foto y el nombre de la niña: Jazlin Isabella Graciano de la Cruz.

Graciano atribuyó el fallecimiento de su hija a un “descuido” del albergue y agregó que las autoridades del centro “no han dado la cara”. “Cuando murió mi hija la directora estaba fuera del país”, dijo.