Tribunal aplaza para 9 de marzo juicio contra Elizabeth Silverio

La Novena Sala Penal del Distrito Nacional aplazó para el próximo 9 de marzo el juicio que se sigue en contra de Elizabeth Silverio.

El abogado defensor, Waldo Paulino, explicó a la salida de la audiencia que la incomparecencia de los afectados fue casi total, con la excepción de Reginaldo Martínez y su esposa, la diputada Yudelka de la Rosa.

La imputada, quien se presenta como neurocientífica y señalada como directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, es acusada de ejercer la medicina de manera ilegal.

Su abogado dijo que ante esta situación el tribunal otorgó un plazo definitivo al Ministerio Público para garantizar la presencia de los querellantes.

Paulino sostuvo que se le otorgó ese plazo al Ministerio Público y que si no comparecen en la próxima fecha se declarará el proceso como tácito para esas víctimas y serán excluidas del expediente", advirtió el jurista.

Cambio de jurisdicción y estrategia de la defensa

La defensa técnica de Silverio sostiene que el panorama legal ha cambiado favorablemente para su representada.

El caso, que anteriormente se ventilaba con miras a una condena de hasta 10 años en un tribunal colegiado, ahora se conoce en un tribunal unipersonal, donde la pena máxima imponible se reduce a 5 años.

Sin embargo, la meta de la defensa no es una reducción de pena, sino la libertad total.

Paulino fundamenta su optimismo en la decisión previa de la Corte de Apelación, la cual devolvió el juicio bajo el criterio de que las pruebas presentadas carecían de razonabilidad para sustentar una condena.

"Nuestra perspectiva es clara: vamos a desmontar la acusación del Ministerio Público para conseguir una sentencia absolutoria. La corte fue tajante al establecer que no había pruebas suficientes contra Elizabeth", afirmó Paulino.