Prisión preventiva para hombre que provocó la muerte al arrojarlo de un segundo piso

Un juez de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre imputado de la muerte de otro al que golpeó y arrojó de un segundo piso, en un hecho ocurrido en el municipio Pedro Brand.

De acuerdo a la acusación el imputado Ricardo Sosa se presentó el 7 de este mes de noviembre, de manera violenta en el apartamento de su expareja, ubicado en Ciudad Satélite, procediendo a romper la puerta y golpear a Joel Roa Alcántara, quien se encontraba de visita en la vivienda, indicó en audiencia la fiscal litigante Alexandra Marine.

El Ministerio Público estableció que Ricardo Sosa inició una agresión física contra Roa Alcántara, golpeándolo con las manos y luego lanzándolo desde el apartamento, provocándole lesiones y una fractura del cráneo que le causaron la muerte mientras la víctima recibía atenciones médicas.

De acuerdo con el documento judicial, el Ministerio Público ha calificado los hechos de violación a los artículos 309-2, 309-3 (literales A y E), 2, 295 y 304 del Código Penal dominicano.

El juez Reye Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, dispuso que Ricardo Sosa deberá cumplir la medida privativa de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.