¿Cómo se creó la empresa Transcore Latam?

Transcore es una empresa que, según su biografía, tiene más de 80 años ofreciendo soluciones en servicios de transporte globalmente. Con premios en su haber y un renombre positivo, sirvió como un modelo perfecto para replicar y asegurar que llegaba al país una misión similar: ofrecer soluciones al tráfico dominicano.

Así nació su versión “latina”: Transcore Latam, una entidad privada registrada en el país que, aunque llevaba el nombre, se trató de una empresa con fines fraudulentos para obtener contratos del Estado y desviar fondos públicos.

Con este fin fue definida por el Ministerio Público, en su presentación de formal acusación con solicitud de apertura a juicio, a esta empresa fundada y dirigida por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), quien junto a otras 16 personas y entidades fueron señalados de múltiples actos delictivos en perjuicio del Estado Dominicano.

Cronología de una empresa fraudulenta

Todo inició, según la cronología que hace el Ministerio Público, cuando Jochi Gómez adquirió el dominio “Transcore.com.do” el 17 de mayo de 2022. Para esto, utilizó una tarjeta de crédito y su dirección de correo electrónico personal (jose@aqua.com.do). Posteriormente, creó correos electrónicos corporativos asociados a ese dominio, como joerg@transcore.com.do y m.arcala@transcore.com.do.

Poco menos de un mes después, el 8 de junio de 2022, Jochi Gómez, utilizando el correo electrónico joerg@transcore.com.do (usurpando la identidad de Jörg Brinkmeyer, accionista de Transcore), envió un mensaje al abogado Julio César Martínez, especialista en sociedades comerciales.

En el correo, le solicitó a Martínez registrar en la República Dominicana una compañía bajo el nombre de “Transcore Latam, S.R.L.”, inicialmente referida como "Transcore LP, LLC". Jochi Gómez fue quien suministró las informaciones y realizó los pagos para estos fines.

Ese mismo día, la Procuraduría indica que Jochi se reunió con Julio César Martínez para coordinar la constitución de la empresa, definiendo lo siguiente:

El capital social se estableció en RD$1,000,000.00.

El objeto social se definió de manera amplia, incluyendo la ejecución, construcción y diseño de soluciones viales, implementación de dispositivos de seguridad, distribución de equipos, integración de operaciones de peajes, desarrollo de sistemas de gestión de tráfico, y la participación en licitaciones vinculadas a su rama en la República Dominicana.

Este objeto social, según la acusación, se convirtió posteriormente en la base del pliego de condiciones manipulado para la adjudicación fraudulenta por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Registro y usurpación

El 7 de julio de 2022, Jochi Gómez registró formalmente la empresa Transcore Latam S.R.L. ante el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Santo Domingo (Registro núm. 185296SD), basándose en la fecha de constitución del 7 de junio de 2022.

En el proceso, la acusación indica que se usurpó la identidad de la empresa norteamericana Transcore, LP, y del ciudadano alemán Jörg Brinkmeyer. Esto se explica indicando que en la composición accionaria inicial se incluían 100 cuotas sociales a nombre del extranjero y 900 a nombre de la compañía Transcore LP, LLC, totalizando 1,000 cuotas.

La investigación confirmó que la constitución fue “una farsa”. El ciudadano alemán Jörg Brinkmeyer no reconoció haber constituido ninguna empresa con esos nombres en la República Dominicana. Además, se comprobó que las firmas atribuidas a este en los documentos constitutivos de Transcore Latam S.R.L. eran falsas. Jochi Gómez y Pedro Vinicio Padovani Báez (acusado también) habrían sido quienes entregaron al abogado Julio César Martínez los documentos societarios ya firmados.

Posteriormente a su creación, la estructura de propiedad nominal de Transcore Latam fue modificada fraudulentamente varias veces para incorporar a Pedro Vinicio Padovani Báez (socio de Jochi) como gerente y socio mayoritario. Además, la dirección social de Transcore Latam S.R.L. se ubicó en el mismo domicilio que otras sociedades vinculadas a Jochi Gómez, como OML Inversiones S.R.L.

Los hechos cometidos por los miembros del presente entramado de corrupción se subsumen en los tipos penales: Asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, prevaricación, delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, terrorismo, delitos informáticos y lavado de activos.