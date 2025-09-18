Aplazan conocimiento de medida de coerción contra jóvenes acusados de violar menor en Los Tres Brazos

La jueza de atención permanente de la provincia de Santo Domingo, Karen Casado, aplazó el conocimiento de medida de coerción contra cinco jóvenes acusados de violar a una menor de 16 años en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este.

La magistrada tomó la decisión para que los abogados de los jóvenes conozcan el expediente. La medida fue aplazada para este viernes.

Julio José Mateo, de 25 años; Brailyn Cepeda Ramírez, de 19 años; Harolin José Martínez, de 18 años; Omar Reyes Vásquez, de 19 años, y Yoel Morrobel (alias "El Matatán"), son los implicados en este hecho ocurrido el pasado 25 de agosto.

Los jóvenes se entregaron este martes ante la Policía Nacional.