Defensor del Pueblo investigará a policías torturaron a un hombre en destacamento de Haina

Tras las denuncias conocidas ayer de un hombre que habría sido torturado en el destacamento del kilómetro 12 de Haina, el despacho del Defensor del Pueblo dijo estar enterado del caso respecto al que inician las diligencias de investigación.

Esta información fue ofrecida por el departamento de relaciones públicas de la entidad, añadiendo que “la violencia en los destacamentos siempre ha sido una preocupación” y por ello llevan la voz cantante en investigaciones de abusos policiales. La secretaria general tiene conocimiento del incidente.

Por medio de un programa de televisión, Félix Ángel Serrano mostró las secuelas de las descargas eléctricas que supuestamente le produjeron un capitán y sargento de la Policía Nacional, estando bajo custodia tras la querella de sustraer más de cinco mil dólares, ofrecidos como “adelanto” de unos clientes en una cotización de puertas y ventanas, la cual sería comprobada como falsa en la fiscalía.

Luego de eso, acudió a la sala de emergencias del Hospital Doctor Marcelino Vélez Santana, ubicado en la avenida Isabel Aguiar del sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, teniendo una hoja medica que comprueba que presentó múltiples quemaduras de segundo grado en el tórax y abdomen, causadas por las supuestas descargas eléctricas producidas en el recinto policial.

Además, fue urgencias con traumas en la muñeca izquierda y hematoma nasal, lo cual comprobaría los maltratos ocasionados por agentes del cuerpo uniformado.

“Me hicieron hincarme con las esposas puestas, me pusieron una funda en la cabeza, comenzaron a darme golpes…”, es la descripción de Serrano ante abuso policial en el que fue agredido y torturado por agentes del orden. “Me mantuve diciendo que no fui yo, que no había hecho nada (…) mientras más decía que no hice nada, más me golpeaban”, dijo a reporteros de Objetivo 5, un resumen de noticias presentado por el periodista Geraldino González y transmito en Telemicro.

En mayo del 2022, los archivos de prensa recogen las conclusiones expuestas en un informe especial realizado por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en una investigación que luego sería entregada a la Procuraduría.

En este, recopilaban las muertes de José Gregorio Custodio, en Ocoa; Richard Rafael, en Santiago; y David de los Santos, en Santo Domingo, todas bajo custodia policial, un trío de decesos que catalogó de “perfectamente evitables”.

A la misma fecha, Ulloa refirió que otras indagatorias permanecían en curso, las cuales permitieron observar un “peligroso patrón de irrespeto de la vida, la dignidad y la integridad de la persona” ante los sucesos vistos en destacamentos.