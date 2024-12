Will Smith desmiente vínculo con Sean ‘Diddy’ Combs: "Ni siquiera me gusta el aceite de bebé"

Will Smith desmintió estar involucrado en el caso de Sean ‘Diddy’ Combs durante una rutina de humor en San Diego el jueves.

El ganador del Oscar, habló por primera vez sobre los comentarios de los fanáticos que lo vinculan al rapero, quien enfrenta múltiples acusaciones de violación sexual y permanece encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

"No he hablado de esto públicamente, pero quería decirlo muy claramente. No tengo nada que ver con Puffy, así que pueden dejar de hacer memes", mencionó frente al público en el Observatory North Park.

"No he estado cerca de ese hombre ni he hecho ninguna de esas estupideces, así que cuando escuchen eso, será una maldita mentira", afirmó.

"Ni siquiera me gusta el aceite de bebé, ¡sus memes fueron demasiado!", continuó.

Se presume que Diddy, que ha negado todas las acusaciones, obligaba y manipulaba a las víctimas a participar en actos sexuales tras sus famosas fiestas en sus casas de Miami, donde agentes federales confiscaron mil botellas de aceite para bebés y lubricante.

Smith y Diddy tienen una amistad desde 1990 y se sabe que el actor de 55 años asistió a una de las celebraciones en 2004. Incluso, Diddy hizo un chiste sobre la bofetada que Smith le dio a Chris Rock en los Oscar de 2022: "Will y Chris, vamos a resolver eso como familia en la Fiesta de Oro... pero ahora mismo, seguimos adelante con amor".