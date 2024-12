Cárceles de San Francisco de Macorís y Valverde tampoco tienen cámaras de seguridad

El Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, no cuenta con un sistema de cámaras de seguridad.

El centro penitenciario, que para octubre de este año, contaba con 618 internos, 196 de ellos presos preventivos, nunca ha tenido un sistema de cámaras de vigilancia en sus instalaciones.

Edwin Marine, coordinador de la Defensa Pública de esta ciudad, indicó que nunca ha visto cámaras funcionando, y Rosa Sanchez, directora del CCR, confirmó que no existe tal sistema.

Asimismo, Rebbeca Hernández, representante de los Derechos Humanos en San Francisco de Macorís, puntualizó que la ausencia de las cámaras de seguridad se debe a que “a ellos no les conviene” tenerlas, refiriéndose al sistema penitenciario.

“A cada rato estoy yo denunciado los maltratos a los presos, les dan tantos golpes que luego se mueren. A ellos no les conviene”, agregó.

Esta situación no solo sucede en la provincia Duarte, pues desde el año 2012, las cámaras de vigilancia del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta Moca, en la provincia Espaillat, tampoco funcionan.

La denuncia fue realizada por el activista social Juan (Guanchi) Comprés, quien calificó de negligencia, el hecho de que por aproximadamente 12 años, este CRR no cuente con un sistema de vigilancia funcional.

“Es inaceptable que en un centro correccional, donde se deben garantizar las medidas de seguridad más estrictas, las cámaras no estén funcionando. ¿Qué sucederá si ocurre una desgracia y no hay grabaciones que permitan esclarecer los hechos? ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad de todos si no podemos contar con un sistema de vigilancia básico?”, estableció Comprés.

El dirigente comunitario y líder del grupo Los Peregrinos, exigió la intervención y acción inmediata de las autoridades, ante esta situación que representa no solo un riesgo para la seguridad de los internos, sino también del personal.

La cárcel de Valverde tampoco

El Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao en la provincia Valverde, nunca ha contado con un sistema de cámaras de seguridad, a pesar de los incidentes registrados en los que al menos un privado de libertad perdió la vida, o el más reciente en el mes de octubre en el que dos privados de libertad secuestraron a un vigilante del recinto, en ningún caso los sucesos han podido ser grabados por un dispositivo de captación de imágenes.

"Frecuentemente denuncian el ingreso de las llamadas palomas o sustancias controladas enviadas desde el exterior hasta el interior de la cárcel sin que puedan someter a los responsables por falta de dispositivos de seguridad, el evento más reciente se produjo hace semanas atrás", explica Sheila Thomas, coordinadora de la Defensa Pública en Valverde.

Thomas planteó que están a favor de que se coloquen dispositivos de vigilancia en las áreas comunes y en el exterior del Centro para controlar el paso de narcóticos hacia el interior.