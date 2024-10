Prisioneros secuestran agente penitenciario en cárcel de Mao

Dos prisioneros del Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao, provincia Valverde, secuestraron a un agente penitenciario tras supuestos maltratos que reciben en la prisión, así como por las condiciones de insalubridad en que se encuentra el penal.

Los encarcelados fueron identificados como Yonelfri Calvo y Erick Núñez, quienes exigieron su traslado por las malas condiciones de la prisión mientras mantenían retenido al agente.

“Nosotros nos vamos a entregar, no tenemos un golpe por ningún lado y queremos y pedimos que no nos pongan las manos, no nos han puesto las manos y pedirle a Dios que no nos pongan las manos, estamos sin ningún golpe..., no tenemos nada, nos vamos a entregar por la buena”, dijo uno de los reos en un audiovisual.

Una fuente policial dijo a reporteros Listín Diario que el caso fue resuelto, y que se tomarán las medidas necesarias ante lo ocurrido.