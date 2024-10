Allanan residencia de Hugo Beras

La residencia del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, está siendo allanada.

Esta información fue compartida por una de las abogadas del exfuncionario, Laura Acosta, a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

En su post, Acosta indicó además que las autoridades que llevan a cabo el allanamiento supuestamente no dejan que los abogados de Beras entren a la residencia ni vean las órdenes judiciales de lugar.

“Normalmente no uso mis redes sociales para esto, pero debo informar que se está produciendo un allanamiento en la residencia de Hugo Beras y luego de que sus abogados llegáramos no nos permiten entrar a su casa a verlo ni ver las órdenes judiciales, a lo cual tenemos derecho”, leía el mensaje de la abogada.

LO QUE DIJO EN ENTREVISTA

Beras fue entrevistado durante la mañana de este miércoles en el programa radial “El Sol de la Mañana” de Zol 106.5 FM, en la que afirmó que el proceso de contratación de Transcore Latam para el plan de semaforización del Gran Santo Domingo, tanto la Contraloría General de la República como la Dirección General de Contrataciones Públicas fallaron.

Asimismo, dijo que ambas instituciones del Estado, vinculadas al proceso de licitación y aprobación del contrato no funcionaron, ni advirtieron de fallas o inconvenientes en el proceso que se extendió desde febrero hasta octubre de 2023.

“Si nuestros organismos de control no funcionan cómo vamos a avanzar, aquí lo que ha pasado simplemente y no lo digo simplemente porque sea una simpleza, nuestros organismos de control no funcionaron, no funcionaron, nadie advirtió aquí absolutamente nada”, manifestó al participar en su primera entrevista tras casi un año.

Aseguró que Compras y Contrataciones públicas no advirtió y la Contraloría en cambio, aprobó “absolutamente todo”, y que no advirtió de que algo en el proceso no marchaba bien.