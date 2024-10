Fiscales incautaron caja fuerte, celular, documentos y vehículos a Hugo Beras, dice abogada

Laura Acosta, una de las defensas del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, informó que en los allanamientos en la residencia en la capital del exfuncionario incautaron el teléfono celular, una caja fuerte vacía que habían comprado recientemente y varios documentos.

“Me dice su esposa que lo que ella vio que se llevaron fue una caja fuerte que acaban de comprar y estaba vacía porque ella había dejado la llave adentro y no abría, el celular de Hugo y unos documentos”, dijo Acosta en una llamada telefónica en el programa radial El Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM.

Además, los fiscales se llevaron dos vehículos propiedad del Beras, según Acosta, al tiempo en que indicó “no recuerdo qué más (bienes) ahora mismo”.

La abogada de Beras denunció la forma “arbitraria” en que se produjo el arresto de su cliente, debido a que sucedió en presencia de su hijo más pequeño, cuando su esposa lo bañaba.

Acosta dijo que el fiscal a cargo, que respondía al nombre de Héctor García, le impidió acompañar a Beras y ver las órdenes de allanamiento y detención, catalogando el accionar de los miembros actuantes como una “violación a la ley” e “innecesario el proceder”.

“No nos dieron ninguna explicación, porque puedo y yo tengo el poder. Era que no y que no”, dijo al ser entrevistada en el programa radial matutino.

Contó que se escabulló por el sótano del edificio cuando bajaron a su cliente y así pudo verlo, mientras el fiscal le pedía que se fuera, que “no le hiciera las cosas difíciles”, a lo que ella cuestionó que por qué no le permitía verlo, teniendo como respuesta que “en ese procedimiento no está previsto que el abogado participe”.

Criticó el hecho de que los fiscales allanen un sitio, se lleven bienes y no dejen el acta de allanamiento “y pretendan luego llamarme cuando estoy afuera de la Procuraduría para ponerme a Hugo para que yo le diga a Hugo que firme. Yo no sé si creen que estaban hablando con una estúpida”.

“Me ponen a Hugo a las 1:00 de la mañana para decirle que firme, y yo le digo, pero imposible, tienen que dejarme subir para asistirlo. Déjenme subir, yo leo lo que ustedes quieren y firmo si es necesario y me dicen que no voy a subir, que yo lo voy a ver en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y yo le digo que está violando la constitución de la República y me dice que no va a litigar conmigo y me cierra el teléfono”, manifestó.

Según Acosta, Hugo asumió una postura de responsabilidad desde el momento en que se separó de su cargo, aguardando en silencio hasta que concluyera la investigación que lo involucraba, al ser cuestionada sobre si Hugo pudiese detectar la irregularidad antes de que Compras y Contrataciones Públicas hiciera la declaración del contrato de Transcore Latam.

“Hugo como director de esa institución tiene una responsabilidad, independientemente de si yo vi o si leí, la cabeza de una institución tiene una responsabilidad sobre lo que hacen sus subalternos”, manifestó.

Indicó que ese tipo de responsabilidad va más allá de las acciones directas que un director pueda haber tenido o no sobre un caso específico, pues la autoridad máxima debe responder por los actos de toda la institución.

La abogada dijo que Beras habló ayer debido a que los resultados de esa investigación circularon por WhatsApp y lo comentaron en varios medios de comunicación.

“La molestia de lo planteado ayer se debió a que circula un documento elaborado por la Contraloría General de la República, Contrataciones Públicas emite seis resoluciones y en ningún momento ninguna de esas instituciones asumen su culpa cuando actuaron en el proceso, aprobaron etapas del proceso y permitieron que se pagara. Entonces él dice yo asumo mi responsabilidad, pero dónde estaban los órganos de control”, manifestó.

Acosta declaró que desconocía sobre la detención y que la entrevista del día de ayer “estaba programada desde hace un tiempo y no sabíamos nada”.