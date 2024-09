Gobierno construirá 25 nuevas cárceles con capacidad para alojar a 20,300 reclusos

El director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), Roberto Santana, informó que el Gobierno construirá 25 nuevas cárceles que sustituirán las tradicionales custodiadas por agentes policiales y miembros del Ejército dominicano.

Manifestó que esas nuevas cárceles con capacidad para 20,300 presos serán construidas en provincias donde no hay y donde existen, las cuales pasarán al nuevo sistema penitenciario. Serán construidas por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED).

Santana, quien ofreció la información al participar en el desayuno del LISTÍN DIARIO, destacó que dentro de las nuevas cárceles hay cuatro provincias que no tienen prisiones, como son los casos de Monseñor Noel, (Bonao), Hato Mayor, San José Ocoa y Jimaní.

En el encuentro participaron también los miembros de Onaprep, Zaida Lovatón, Freddy Ginebra, el ingeniero Carlos Mendoza, presidente nacional del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA); Alejandro García, secretario de actas de ese gremio; Yanis Mejía, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), y Graymer Méndez, comunicador y catedrático encargado del área de Comunicación,

El experto en régimen penitenciario sostuvo que una cárcel para mil presos, sin contar el terreno, saldría su construcción y equipamiento en unos 12 millones de dólares.

Indicó que ahora mismo 13 cárceles están bajo el control del Ejército y siete están en poder de la Policía Nacional, incluyendo la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Explicó que ya se empezó a construir una cárcel en Higüey hace dos meses, una en Anamuya preventiva, así como otra para albergar a reclusas, tras señalar que se hizo la licitación y la adjudicación.

Sostuvo que en cada una de esas cárceles habrá un comité de apoyo a la reforma penitenciaria, integrado por directivos del CODIA, Codopsi, así como de los gremios de Psiquiatría y de Periodistas.

Incluirán a miembros del sector empresarial, las asociaciones académicas y las juntas de vecinos, quienes servirán de vigilantes.

Detalló que el CODIA supervisará los diferentes lugares donde se construirán las infraestructuras, así como en el proceso de remodelación y readecuación de 17 que están deterioradas y pertenecen al nuevo modelo penitenciario.

Programas

Asimismo, Santana anunció que los primeros 12 programas gubernamentales de apoyo a la reforma penitenciaria serán presentados en este mes de septiembre a requerimiento y consideración del presidente Luis Abinader.

Roberto Santana junto a miembros de la Oficina de Apoyo a la Reforma Penitenciaria y los anfitriones, Miguel Franjul, director del Listín, y el periodista Ramón Cruz Benzán.ALEXANDER MORA/LD

Dijo que se trata de los primeros 12 programas gubernamentales de apoyo a la reforma penitenciaria como consecuencia de los decretos 240-24 y 241-24 y a partir de un proceso de consultas con instituciones y sectores sociales

Indicó que en el marco de esas consultas se han realizado cinco pilotos para identificar la posibilidad de éxito de dichos programas, según interés y para consideración del presidente de la República.

Señaló que los programas tendrán una duración inicial de tres años y que se entiende que a partir de esa fecha el sistema penitenciario y correccional avanzará de manera normal y estable.

Dentro de los programas, citó el de pasantías para reclutar jóvenes de las universidades a los fines de que entren de una manera semi-voluntaria, pero que después a partir de sus capacidades formarán parte del mismo.

Mencionó también el programa de apoyo a la justicia, por lo que mantiene coordinación permanente cada 15 días con la Suprema Corte de Justicia y mensualmente con la Oficina Nacional de Defensa Publica.

Destacó, asimismo, un subprograma para crear un fondo dirigido a los internos que guardan prisión por multas o garantías económicas, pero no pueden pagarlas. Son cerca de 300 con imposiciones económicas entre mil y 15 mil pesos, ascendente a menos de cinco millones de pesos, pero su permanencia en las cárceles por hasta tres meses, según estimaciones, le cuesta al sistema más de 20 millones de pesos.

También la Construcción de un centro penitenciario en Jarabacoa y otro en Constanza bajo la coordinación del MIVED y la estabilización de las cárceles tradicionales (ERD y PN) hasta que sean traspasadas al modelo reformado.

Igualmente, creación de 14 escuelas primarias y 20 liceos secundarios coordinado por el MINERD, para llevar la educación superior a los 25 centros faltantes y completar las escuelas técnicas del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

También selección, formación y puesta en servicio de 4,600 nuevos servidores penitenciarios en los próximos tres años y evaluación actualización del personal actual.

Mencionó también la participación de internos en programa voluntario para la protección y limpieza de las cuencas hidrográficas, en coordinación con EGEHID y otras actividades del medio libre, tanto municipales como comunitarias

Por igual, organización de grupos de la sociedad civil en cada lugar donde exista y se vaya a construir un centro penitenciario, a fin de que vigilen el cumplimiento de la reforma penitenciaria.

Además, cobertura completa de los servicios de atención integral, de salud física y mental para personal e internos y la selección de un hospital para crear un pabellón de alojamientos para internos con trastornos mentales.

Explicó que las reuniones buscan reducir la sobrepresión carcelaria, reducir la cantidad de presos preventivos, para cambiar la modalidad de los privados de libertad condenados, que tiene condiciones para estar en el medio libre y evitar la reincidencia.

“Esos programas los estamos haciendo sobre la base de hacer consulta, y cuando se termina, hacemos un convenio, como se ha hecho con el Codia y el Colegio de Sicólogos y de esos 12 programas hay siete que ya están listo”. ROBERTO SANTANA Experto en régimen penitenciario

Igualmente, anunció que están reclutando 400 policías y militares a los cuales dijo le darán una instrucción para los ayuden a manejar las cárceles tradicionales, que no están a manos de personal de la Procuraduría General de la República.

Aclaró que en manos de la Procuraduría se encuentran las cárceles reformadas, que se encuentran bajo el control de los agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), al tiempo de señalar que para las cárceles nuevas están buscando policías recién graduados y con oficiales que salgan de las academias.

Agregó que esos nuevos agentes se tendrán para ir manejando y atendiendo factores de inestabilidad que se puedan presentar en las cárceles.

Indicó que los doces proyectos serán presentados al presidente Luis Abinader en este mes, por lo que se encuentran haciendo los convenios y demás para que la sociedad lo acompañe, para que cuando de presente el Gobierno no ponga objeción.

Piden nombrar a psicólogos

La presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), Yanis Mejía, solicitó al gobierno que dentro de las medidas que se están adoptando en el tema de salud mental, se incremente el nombramiento de personal de esa área, principalmente en el sistema penitenciario.

Sostuvo que hay pocos psicólogos y psiquiatras contratados por el Estado, pese a que la salud mental es vital para la salud física.

Yaris Mejía, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos.ALEXANDER MORA/LD

“Entonces si no iniciamos por esa vía de aumentar el personal para que los privados de libertad puedan tener mejores condiciones a nivel de salud mental, entonces el tema realmente se quedaría corto”, acotó.

Manifestó que no es humanamente posible que la población carcelaria sea atendida con esa cantidad mínima de psicólogos y psiquiatras, además de que los internos que no han pasado al nuevo modelo penitenciario no reciben atenciones de salud mental.

Expresó que colaborarán con el proyecto en torno a la intervención conductual del privado de libertad, así como al personal que brinda asistencia a los reclusos dentro del recinto carcelario.

La especialista agregó que hay muchos jóvenes estudiantes de Psicología que necesitan realizar sus pasantías y estos podrían aportar en gran medida con su trabajo en el sistema penitenciario.

Cultura y cine

En tanto que Freddy Ginebra, encargado del área de educación de la referida comisión, dijo que reclutará privados de libertad para formar parte de grupos de ballet, teatro, pintura y cine.

Indicó que los privados de libertad tienen que educarse, así como enseñarles a leer y que piensen en su futuro, para cuando salgan el día de mañana tengan otra visión y no regresen a las calles a delinquir.

Zaida Lovatón y Freddy Ginebra, miembros de la Oficina.ALEXANDER MORA/LD

“Muchos de ellos vuelven a delinquir, pero cuando tú tienes otra visión del mundo aprendes a pensar, tu visión cambia, de arrepentirse de lo que ha hecho y tiene una segunda oportunidad”, enfatizó Ginebra.

Señaló que a los reclusos hay que darles los elementos, ya que conseguir trabajo se les hace difícil, tras considerar que esas personas tienen que formarse y educarse en los más básico y dotarlas de los medios para que sean entes útiles cuando cumplan sus penas.