Procuraduría afirma que no interfiere labor de la prensa

La Procuraduría General de la República afirmó anoche que las medidas cautelares que está dispuesta a adoptar para evitar la obstrucción de la justicia en los medios de comunicación se refieren exclusivamente a los imputados, no a los medios de comunicación ni a los periodistas.

Al contestar una solicitud del LISTÍN DIARIO acerca de las medidas cautelares enunciadas en un comunicado del pasado domingo, el ministerio público reitera que está en el derecho –junto a las víctimas- de defenderse contra los imputados que utilicen recursos obtenidos en forma ilegal, para obstruir los procesos judiciales.

En repuesta a la pregunta del LISTÍN DIARIO, la Procuraduría señala que “el accionar del ministerio público solo demuestra un absoluto respeto a la prensa, ya que nunca ha pedido rectificación o retractación o llamado a ejecutivos o propietarios de medios de comunicación para presentar quejas sobre ningún periodista”.

A continuación, la respuesta textual de la Procuraduría al LISTÍN DIARIO:

“La Procuraduría General de la República establece, ante pregunta de este medio sobre su comunicado del día 23 de junio de este 2024, que bajo ninguna circunstancia se ha referido a medidas cautelares que vayan más allá de los imputados que obstruyen procesos de investigación que están en marcha.

Reafirma que su comunicado solo se refiere a la facultad legal que, dentro de nuestro Estado de Derecho, tienen las víctimas y el Ministerio Público en contra de los imputados que utilicen recursos, obtenidos en forma ilegal, para obstruir los procesos.

Recuerda que las medidas cautelares son de naturaleza jurisdiccional y, en todos los casos, son solicitadas ante un juez o tribunal competente.

La PGR explica, tal y como lo establece el citado comunicado, que el órgano acusador, como garante del pleno Estado de derecho, reconoce el rol de la prensa, de los periodistas y de cualquier ciudadano, a cuestionar todas sus actuaciones.

En interés de responder a su pregunta y edificar a la ciudadanía, agrega que el accionar del Ministerio Público solo demuestra un absoluto respeto a la prensa, ya que nunca ha pedido rectificación o retractación o llamado a ejecutivos o propietarios de medios de comunicación para presentar quejas sobre ningún periodista, porque los responsables del órgano acusador saben que tienen que rendir cuentas como servidores públicos.

Justo por esa razón, deben aclarar cualquier información errada que se esté propagando. En ese sentido, el Ministerio Público reitera que no ha realizado un solo acuerdo que no sea para decomisar activos, que todos sus acuerdos son para decomisar bienes entre los que destacan villas, yate, apartamentos, inmuebles y cheques certificados porque no reciben dinero en efectivo”.