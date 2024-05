Ola de robos de piezas de vehículos genera preocupación en sectores del Distrito Nacional

Una ola de robos de retrovisores y otros accesorios de vehículos invade las inmediaciones de los sectores El Cacique y Las Antillas del Distrito Nacional, próximo a la avenida Independencia.

De acuerdo a declaraciones de algunos moradores, desde el fin de semana pasado desaprensivos están frecuentando la zona en horas de la madrugada para sustraer piezas de los vehículos estacionados en la calle e incluso en parqueos privados.

Ángela Rivas, residente en la calle Turey, detalló que el domingo en la madrugada le fueron robados los dos retrovisores de su automóvil.

“Yo estacioné el domingo a las 11:00 de la noche y cuando me iba a trabajar el lunes en la mañana ya no tenía retrovisores”, expresó la joven de nacionalidad venezolana, indicando que no es la primera vez que pasa ya que conoce de un residencial que se lo llevaron a todos.

Rivas señaló que ahora tendría que moverse en transporte público para evitar un accidente hasta que pueda comprar las piezas, sin embargo, teme de que cuando las instale vuelvan lo delincuentes a extraérsela.

“Son piezas costosas y necesarias. Me voy a ir en moto al trabajo porque me costará menos que un accidente”, dijo.

Por su lado, Ramón Lajara residente en la calle Esteban Suazo, dijo que el azote es recurrente porque las autoridades no aplican medidas contundes con los responsables de robárselas y quienes la compran en los puestos de ventas.

“La clave de esto sería que las autoridades se enfocaran en esos negocios que venden piezas usadas”, dijo.

Señaló que algunos residentes hacen la denuncia pero la dilatación del proceso los desmotiva porque incluso, en algunas ocasiones gastan el doble de presupuesto en la pieza y el proceso.

Expresó que no es la primera vez que en el sector ocurre este desmantelamiento de piezas ya que una vez los responsables son liberados vuelven al sector hacer fechorías.

Resaltó que estos también intentan abrir los vehículos para robarles la batería y otros accesorios.