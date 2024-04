El Dotolcito pide perdón a su familia por no llevarse de consejos

“Le pido perdón a la familia, a la sociedad, a mi familia por no llevarme de consejos”, fueron las palabras que pronunció Wesly Vincent Carmona alias “El Dotolcito” en sus manifestaciones finales a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Carmona, quien guarda prisión preventiva tras ser acusado de participar en un robo donde el joven Joshua Omar Fernández murió tras ser impactado por una bala, manifestó que no le haría daño a nadie y que confía en las juezas para que emitan una condena justa.

“Yo no tengo el corazón de hacerle daño a nadie. Yo confío en Dios y en ustedes que si se me van a hacer una condena, que sea una justicia justa y real, que no sea una justicia por una presión social o un caso mediático”, comentó Wesly en sus declaraciones finales.

Se recuerda que El Dotolcito habló ante el tribunal en dos ocasiones anteriores donde declaró ser inocente de los hechos que se imputan.

En una pasada audiencia de juicio de fondo, el imputado afirmó que “no hay ninguna prueba de que yo tengo una banda o que yo mandaba hacer atracos, yo vuelvo reitero mi inocencia, gracias”.

Además, en más de una ocasión Carmona ha hecho referencia de que el proceso judicial lo han convertido en un “juicio mediático”, recalcando que él “no mató, ni robó a nadie”.

Abogados piden absolución

Los representantes legales de Wesly Vincent en sus conclusiones pidieron que el joven sea absuelto del caso al no existir elementos de pruebas suficientes que comprometan su responsabilidad penal.

También pidieron el cese de la prisión preventiva y que sea rechazada la solicitud de indemnización puesta por la parte querellante.

Por su parte, las magistradas Claribel Nivar, Yisel Soto y Clara Sobeida se reservaron el fallo para el miércoles 24 de abril a las 4:00 de la tarde.