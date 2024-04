Jueza intima al MP presente acusación en el caso Calamar

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional intimó a la procuradora Miriam Germán Brito a presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, en un plazo de 15 días.

La magistrada Franchesca Potentini, hizo la intimación a la procuradora como superior inmediato de Wilson Camacho, procurador adjunto y director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), plazo que comenzó a contar desde ayer lunes 8 de abril.

“Intima a la doctora Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, superior inmediato del licenciado Wilson Manuel Camacho, procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y se ordena notificar a las víctimas para que formulen su requerimiento en un plazo común de 15 días”, aduce la jueza en su resolución.

Asimismo, el tribunal libró acta de que el Ministerio Público hasta ayer no ha presentado acto conclusivo respecto a la investigación seguida en contra del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ex ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, entre otros, razón por lo que negó otorgar una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público.

La jueza consideró que ha constatado que la fecha de imposición de la medida de coerción en contra de los imputados fue el día 29 de marzo del 2023, y que el plazo para presentación de requerimiento conclusivo se inició a contar a partir de su imposición, resultando que dicho plazo concluirá el 29 del mes de noviembre del 2023.

Sin embargo, sostuvo que haciendo un cómputo desde la fecha de imposición de medida de coerción y el conocimiento de la solicitud de prórroga de plazo al día de hoy, se debió presentar el resultado de la investigación.