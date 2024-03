"Esto es una audiencia, los aplausos son para los conciertos", juez se incomoda en caso Medusa

El juez Amauri Martínez se incomodó en la audiencia preliminar del caso Medusa, luego de que el imputado Juan Asael Martínez emitiera unas declaraciones en su defensa y se alterara el orden en la sala.

Cuando Juan Asael Martínez finalizó sus palabras, centradas en su no vinculación con el caso de corrupción que se desató en 2022, el juez se incomodó porque los presentes aplaudieron.

"El Tribunal ha sido categórico con este tipo de acontecimientos, el juez no va a permitir que esto se convierta en un espectáculo. Esto es una audiencia, los aplausos son para los conciertos, esto es audiencia oral, pública y contradictoria, por tal razón, a la Asamblea, a la audiencia le pido encarecidamente que ese tipo de episodios, no se me repitan".

Previo a la molestia del magistrado, Asael Martínez había enfocado su discurso en que "no ha hecho nada más que trabajar" durante sus años de vida.

"Yo tengo 32 años, soy egresado de Unibe, me gradué de Administración de Empresas, con una concentración en recursos humanos, tengo una maestría en desarrollo urbano, territorio sostenible y no he hecho absolutamente nada más que trabajar durante toda mi vida", confesó el imputado.

Agregó que hace la anterior declaración la hace amparado del versículo de la biblia que dice que, "el buen nombre vale más que el oro y la plata".

SE DECLARAN CULPABLE

En la audiencia preliminar del caso Medusa de este viernes, Lisandro José Macarrulla Martínez, imputado junto a la entidad Mac Construcciones SRL, se declaró culpable junto a otros cinco procesados.

Los que se declararon culpables hoy, además de Macurrulla fueron, Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel, Rafael Salvador Rasuk Sánchez, José Antonio Santana Julián, Ricardo Antonio Carrasquero Frías, quien representa la Constructora Carrasquero, S.R.L.