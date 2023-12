Estados Unidos sanciona a Jean Alain Rodríguez y a su familia

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a su familia “por su participación en corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura e instituciones gubernamentales financiados por el Estado”.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Gobierno estadounidense, como parte de esta acción también se designa a sus familiares directos, entre ellos su esposa María Isabel Pérez Sallent y dos hijos menores de edad.

“La sección 7031(c) establece que en los casos en los que exista información creíble de que funcionarios de Gobiernos extranjeros han estado involucrados en corrupción significativa o en una violación grave de los derechos humanos, esas personas y sus familiares inmediatos generalmente no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos y debe ser designado pública o privadamente”, indicó el comunicado.

Además, el Departamento de Estado está designando a más de 30 personas de conformidad con la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2023 (Div. K, P.L. 117-328), según lo dispuesto por las Asignaciones Continuas. Ley de 2024 (Div. A, PL 118-15).

Mientras que el Departamento del Tesoro está designando a dos personas y 44 entidades de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, que se basa en e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos.

Estados Unidos está tomando medidas para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos en todo el mundo, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción y la apertura de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A JEAN ALAIN EN RD?

El Ministerio Público dominicano acusa a Jean Alain Rodríguez Sánchez de incurrir en soborno, chantaje, extorsión, desfalco y estafa contra el Estado dentro de la Procuraduría General de la República (PGR).

Asimismo, es acusado de dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020, de acuerdo con el expediente del caso Medusa.

Igualmente, los imputados en Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa al Estado.

El expediente de la operación Medusa, además de Rodríguez, involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.

Igualmente, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya, entre otros.

OTROS MENCIONADOS

En la lista también son mencionados personajes de países como Afghanistán, Bosnia y Herzegovina, Haití, Liberia y República de las islas Marshall.

En Haití fueron sancionados Jean-Max Bellerive, ex Primer Ministro y Ministro de Planificación y Cooperación Exterior; Nenel Cassy, ex senador haitiano; Herve Fourcand, ex senador.

A Jean-Max Bellerive “por abusar de su cargo público al participar en actividades corruptas que socavaron la integridad del gobierno de Haití. Como parte de esta acción, también están designados sus familiares inmediatos, incluida su esposa Myriam Estevez De Bellerive y sus hijas adultas Diana Jennifer Bellerive y Jessica Bellerive”.

Mientras que a Nenel Cassy “por abusar de su cargo público al participar en actividades corruptas que socavaron la integridad del gobierno de Haití. Como parte de esta acción, también están designados sus familiares inmediatos, incluida su esposa Katherine Cassy Chery y un hijo menor”.

Y a Herce Fourcand, por también abusar “de su cargo público al participar en actividades corruptas que socavaron la integridad del gobierno de Haití”.