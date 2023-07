El exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, vinculado en el caso Calamar, acudió hoy al tribunal en busca de ser puesto en libertad con un habeas corpus, alegando arbitrariedad de su prisión.

Peralta explicó a la magistrada su versión de cómo se produjo su apresamiento el sábado 18 de marzo de este año.

Comenzó su relato diciendo que lo citaron el 17 de marzo. Él acudió, y ya en la sala, los primeros 15 minutos los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso se la pasaron conversando “muy amenamente” de “pelota”.

“Cuando se inicia, por no más de 40 minutos, se me pregunta en general qué hace el Ministerio Administrativo de la Presidencia, qué instituciones dependen de eso y me terminan preguntando sobre visita sorpresa”, contó Peralta.

Video José Ramón Peralta da su versión de cómo fue apresado



Afirmó que les explicó y “feliz"se fue a casa.

Al día siguiente, narró Peralta, fue citado para las 4:00 de la tarde, sin embargo, lo recibieron a las 11:00 de la noche, diciéndole: “¡Usted está preso!”.

“Y yo les dije que preso por qué”, expresó.

Continuó su versión de los hechos afirmando que “dos personas de dudosa trayectoria, con antecedentes en la justicia, parecen que son profetas y dijeron que yo iba preso”.

Se quejó ante la magistrada, diciendo que “a mí que tengo 40 años trabajando honestamente, tanto en el sector público como privado, no se me ha oído”.

Manifestó que no ha sido escuchado y se cuestionó a sí mismo sobre la justicia que le ha sido aplicada.

“No se me ha oído, no se me ha preguntado… lo de ellos es palabra de Dios y lo mío no vale nada… ¿Cómo es posible? ¿Qué justicia es esta?”, reclamó.

Para concluir con el relato afirmó que demostrará su inocencia ante la sociedad dominicana.

“Yo estoy buscando justicia, no importa el tiempo que tome, los lugares a los que tenga que ir, el esfuerzo que tenga que hacer. Yo le demostraré a la justicia y a la sociedad que en mi paso por la administración pública nunca hice nada indebido”, expresó.