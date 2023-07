Un año de prisión para Virgilio Almonte, cabecilla de red de falsificadores de títulos de propiedad

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este le impuso un año de prisión preventiva al imputado Virgilio Almonte Sánchez (Boni), cabecilla de red de falsificadores de títulos de propiedad, y declaró el caso de tramitación compleja.

El tribunal le impuso a Almonte Sánchez el cumplimiento de la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

El fiscal litigante de Santo Domingo Este, José Encarnación, sustentó la solicitud de medidas de coerción con diferentes evidencias que establecen la vinculación del imputado con la falsificación de documentos en violación a los artículos 150, 151, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, las cuales fueron tomadas en cuenta por la jueza Karen Casado para imponerle la medida de coerción privativa de libertad.

Su apresamiento se ejecutó tras establecerse en el transcurso de las pesquisas que dirigía una red de falsificadores que a través de maniobras fraudulentas e intentando burlar a la jurisdicción inmobiliaria se hiciera entregar por el Registro de Títulos de la provincia Santo Domingo 40 Certificados de Títulos de Propiedad, dos de ellos propiedad del Estado Dominicano, correspondientes a los barrios de los Mameyes y Villa Duarte.

Además de los del Estado, los títulos de propiedad corresponden a diversas compañías y razón social, entre estas, Golfimar, S.A., Inmobiliaria Asociadas C. Por A., Vacacional Haras, S.A., Complejo Industrial de Carnes C. Por A., Reparto Villa Juana C. Por A., A.P. Desarrollo Inmobiliario; Inmobiliaria Brisas del Mar, C. Por A., Poligono Industrial Hato Nuevo, S.A., Paraíso Caribeño, S.A., Compañía Los Tres Ojos, C. Por A., entre otras, así como personas físicas, algunas de ellas fallecidas, como el señor Daniel Carvajal Lois, primer síndico que tuvo el municipio Santo Domingo Norte.