General Boanerges Reyes denuncia irregularidades en el expediente del MP en Caso Coral 5G

C ibely ramírez

El general Boanerges Reyes Batista, imputado del caso Coral 5G por desfalco al Estado, desviar fondos, entre otras acusaciones, señaló supuestos fallos en el expediente del Ministerio Público durante su exposición en la audiencia preliminar del caso.

“Eso es más que un abuso por parte del Ministerio Público a una persona que tiene más de 33 años trabajándole a esta patria honradamente”, afirmó, a la par de catalogar el expediente como una “tomadura de pelo”.

Boanerges dijo que en la acusación no se incluyó al mayor general Elvis Marcelino Félix Pérez, con quien se le acusa de haberse dividido el monto que se pagó por unos solares, junto al mayor general Adán Cáceres y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.

Asimismo, consideró un fallo por parte de los fiscales haber acogido a Félix Pérez como testigo y no culparlo, a pesar de que este pagó el dinero del solar en tres meses, Cáceres y Mata Flores en cinco y él en seis meses, según sus declaraciones.

Aseguró que el Ministerio Público tasó una casa construida por él en el residencial Colinas del Oeste en más de 800 mil dólares, pero que el ente hizo la tasación “de manera unilateral” y que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) envió un emisario a tasar su residencia, donde se confirmó que pagó impuestos.

Con relación a la vivienda también manifestó que “nosotros la construimos con nuestro esfuerzo, nuestro sudor y nuestro dinero”.

De acuerdo con el expediente del caso, se le atribuye que cobró quince mil pesos al mes en el Cuerpo de Seguridad Presidencial durante el período 2012-2014, los cuales hicieron un total de 360 mil pesos.

“Tan solo el mes de diciembre del 2012 tiene más dinero que los quince mil pesos que intentan hacer ver que yo ganaba… son nóminas digitales que yo nada tengo que ver con eso, están ahí y, si el Ministerio Público tenía alguna duda, debió ir a buscar esa gente a ver por qué me depositó ese dinero de nómina”, expresó.

De igual manera, dijo que el MP oculta y desconoce muchos de sus ingresos, como fue el caso de tres millones de pesos que recibió en viáticos por viajes con el expresidente Danilo Medina, así como el monto de los préstamos que tomó.

De acuerdo con el expediente de Boanerges, obtuvo en préstamos más de cuatro millones de pesos.

Sin embargo, este aseguró que el total sobrepasó los 14 millones, de los cuales tres siguen vigentes.

Además, sobre los testigos que lo mencionaron en la investigación, que fueron 13, afirmó que sólo lo citan como parte del entorno de Adán Cáceres y algunos de los otros imputados.

“¿Dónde está lo incorrecto en ser parte de un equipo de trabajo?”, interrogó.

Otro aspecto que resaltó fue que, en conformidad con el MP, recibió más de un millón de pesos a través de depósitos y transferencias, para lo que argumentó que “en realidad mis ocupaciones no me permitían distinguir esas transacciones, en virtud de que yo no estaba yendo todos los días al banco”.

“Yo iba y retiraba para estar en mi proceso de construcción, pero no me dedicaba a ver quién depositó”, añadió.

“Nosotros seríamos los generales más brutos, no ni siquiera de este país, de la historia del mundo que utilizamos bienes a sabiendas de que son fruto de lo ilegal. Nada ilegal en mi vida”, destacó Reyes Batista en su exposición de aproximadamente dos horas.