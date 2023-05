Presidente de Suprema Corte dice condición de presos es alarmante y precaria

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró alarmante la situación de precariedad humanitaria en que viven los privados de libertad en los centros carcelarios del país.

“La situación del sistema penitenciario es una preocupación constante para el Poder Judicial, como lo debe ser para todo el Estado y la sociedad en general”, señaló Molina, quien además preside el Consejo Superior del Poder Judicial.

El magistrado expuso su valoración en una comunicación que envió al director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, luego de recibir el informe sobre la situación del sistema penitenciario 2022 que elaboró el órgano de representación legal a imputados de escasos recursos.

Cándido SimónListin Diario

Mientras, el experto en derecho penal, Cándido Simón, propuso que el ministerio público cambie su política de preferir la petición de prisión preventiva, aún en aquellos casos que razonablemente no hay la más mínima sospecha de fuga.

Planteó que los jueces de ejecución de la pena implementen políticas coherentes de arresto en casa por cárcel para aquellos casos que lo requieran por edad, enfermedad, vulnerabilidad o rehabilitación. También, instó a la Procuraduría a recuperar el nuevo modelo penitenciario, habilitar la cárcel La Nueva Victoria y despojar a la Policía del control carcelario.

Es alarmante la situación de precariedad humanitaria que se vive en los recintos carcelarios.

Simón sugirió a los jueces que practiquen por sentencia lo que aprenden en la escuela del Poder Judicial y predican como docentes en las aulas universitarias.

Igualmente, llamó a los medios de comunicación y analistas de opinión pública modular el tono al momento de elevar la voz por una decisión judicial impopular, debido a que los jueces y fiscales son personas y como tales “también tiene derecho a tener derechos”.

El abogado penalista favoreció la celebración de una “Cumbre por el Debido Proceso”.

Políticas públicas

El presidente de la Suprema sostuvo que la información proporcionada en el informe de la Defensa Pública es de suma importancia para el desarrollo de políticas públicas y acciones concretas que mejoren las condiciones de vida de los privados de libertad y por ende, de todo el país.

“Es alarmante la situación de precariedad humanitaria que se vive en los recintos carcelarios. Sin embargo, es alentador saber que hay instituciones que trabajan arduamente en la búsqueda de soluciones y mejoras en el sistema de justicia penal”, indicó Molina. Precisó que el programa de Optimización Procesal Penal que desarrolla el Poder Judicial, es una muestra clara del compromiso que tiene con el mejoramiento del sistema de justicia penal. Aseguró que con el trabajo conjunto de las diferentes instituciones se lograrán importantes avances.

Sostuvo que el informe de la Defensa Pública es una herramienta valiosa para el desarrollo de políticas y acciones concretas.

Una alternativa propuesta por el juez Rafael Báez es la variación del modo de ejecución de la pena llevando a los presos enfermos a un hospital o a sus casas.Listín Diario

“La información detallada y clara sobre las condiciones de los privados de libertad, las carencias y necesidades que presentan y las posibles soluciones para abordar la problemática son fundamentales para el diseño de estrategias que permitan potenciar la mejora de las condiciones y dignificar las cárceles”, expuso en la comunicación remitida al director de la Defensa Pública, de fecha 13 de abril de 2023.

Resaltó que la labor de la Defensa Pública es fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida de los privados de libertad en la República Dominicana y que ese informe es una muestra clara de ello.

Molina preside el Consejo Nacional de la Defensa Pública, en su calidad de presidente de la Suprema, el cual tiene entre sus funciones trazar las políticas del sistema de asistencia legal gratuita, elaborar el presupuesto y someterlo a la Suprema, entre otras.

Fracaso de la prisión

El jurista Cándido Simón señaló que el último informe rendido por la Defensa Pública sobre la situación carcelaria en el país, “nos ha dejado perplejos” .

“La pena de prisión fracasó, no reeduca, no rehabilita y no reincorpora, por lo tanto, hay que cambiar el plan, no podemos cambiar las cosas haciendo lo mismo.”, expresó el especialista en materia penal.

Expuso que en América Latina el porcentaje de presos preventivos sigue por encima del 70 por ciento, a pesar de las reformas constitucionales y procesales para adaptar la legislación nacional a aquel poema convencional de que “la libertad por ser connatural a la persona humana en democracia, es la regla y la prisión excepción”

Entiende que la calidad de la democracia de un país no se mide por la cantidad de personas en las cárceles, sino en libertad.

Manifestó que en el país se hizo un ensayo con el nuevo modelo penitenciario que estaba saliendo bien, con datos que daban cuenta que más del 90 ciento de los exconvictos no reincidían, porque allí lograban recuperarlos al tratarlos como personas, aprendían un oficio y más que todo reaprendían a ser entes disciplinados.

“Es de lamentar que ahora los centros carcelarios, todos, están de nuevo fuera de control, en esta gestión de Procuraduría fusionaron el nuevo con el viejo modelo bajo la gestión de un policía activo en la Dirección General, quien permitió el ingreso de policías con sus mañas y marañas junto a los agentes de control penitenciario que tienen una formación distinta y diferente.”, consideró el abogado Simón.

Expresó que eso ha generado la degradación del sistema y la desmoralización de los agentes, que contemplan con impotencia la impunidad por convivencia en sede carcelaria.