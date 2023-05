"Luis", implicado en muerte de Joshua, es trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

De manera apresurada, y acompañado de un par de agentes, fue trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Luis Alberto Brito Troncoso, el implicado en el caso de la muerte de Joshua Omar Fernández que se encontraba prófugo de las autoridades.

Luis, vestido con jeans azules y una camisa negra, fue llevado apresuradamente por las escalinatas del Palacio de Justicia.

De igual forma, el detenido evitó dirigirse a los miembros de la prensa que estaban presentes en el lugar.

Brito Troncoso se entregó este sábado a la Policía Nacional en un destacamento de Pedernales, luego de que las autoridades lo buscaban por la muerte de Joshua.

Sin embargo, Luis, en un video difundido en redes sociales, dijo que se entregará a las autoridades solamente si los videos de la noche en que Joshua perdió la vida también son proporcionados, asegurando que él no mató al joven.

“Solamente me entrego si dan la cámara del negocio donde se hizo el hecho, porque dicen que fue uno que lo mató, nosotros no lo matamos a ese chamaquito, nosotros atracamos a tres chamaquitos que estaban ahí entonces, cuando no íbamos a montar en el carro nos disparó el dueño del negocio, ya en el carro tiramos dos tiros para arriba, no le tiramos a gente”, manifestó en el video.

Se desconoce si los videos en cuestión están en posesión de las autoridades.

EL QUE FALTABA

Con Brito Troncoso, las autoridades ya apresaron a todos los imputados en el caso de Joshua.

Durante el pasado viernes el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra Wesly Vincent Carmona, conocido también como “El Dotolcito”, por el caso.

Las autoridades judiciales impusieron la medida de coerción a ser cumplida en la Cárcel Najayo.

Esa misma medida de coerción le fue impuesta a otro implicado, Alison de Jesús Pérez, alias “Chiquito”, aunque este la cumplirá en la cárcel de La Victoria.