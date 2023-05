Muerte de Joshua levanta ola de gran consternación

La muerte de Joshua Omar Fernández durante un asalto ocurrido el pasado 16 de abril en el ensanche Naco, ha abierto profundas heridas tanto en la familia del joven de 19 años, en el padre de uno de los acusados del crimen, como en la sociedad que ha quedado asombrada por el desborde de la violencia en el país.

La familia de Joshua ha advertido que pedirá la pena máxima ante la justicia para los acusados de su muerte, porque según su abogado, Jean Cristófer Pérez, el hecho debe juzgarse como un “homicidio agravado por robo a mano armada”.

El Dotol Nastra

Entretanto, el influencer Vincent Carmona “El Dotol Nastra”, padre de Wesly Vicent Carmona “El Dotolcito”, quien está acusado del crimen junto a otros tres hombres, se fue en llanto lamentando el suceso en el que está envuelto su hijo y llamó a los demás padres a cuidar a sus vástagos.

“Yo quisiera que todos los padres que tienen hijos adolescentes abran los ojos, porque yo lo he dicho varias veces, hay un mundo de adolescentes que están jodiendo muchísimo, que tan bebiendo, que van a la escuela con vape, que se escapan”, expresó Carmona durante la emisión del programa Alofoke Radio Show.

La madre de Joshua

Berlina Decena, madre de Joshua, describe a su hijo como una persona “complaciente, alegre, buen hijo y buen compañero”.

“Mi hijo era una persona muy buena, alegre, buen compañero, buen hijo, buen estudiante”, relató la dama afligida mientras sostenía un retrato del joven en su graduación de secundaria.

“Yo lo que pido desde un principio, desde que me entero de eso, yo lo que pido es justicia, que no se quede impune como se queda muchas veces (…) Yo sé qué hay influencias, entonces yo no quiero que eso vaya a influir en este caso… el que sea culpable que pague lo que hizo”, enfatizó la señora.

Se entregó Chiquito

Alison de Jesús Pérez (Chiquito), señalado como uno de los involucrados en la muerte de Joshua, quien se entregó ayer a la Policía, era jugador de baloncesto en su entorno.

Formado en el club Rafael Barias de Villa Consuelo, Chiquito se destacó en categorías menores y juveniles en esa disciplina deportiva en los torneos de la capital.

La audiencia de conocimiento de medida de coerción a los imputados en el caso, se conocerá mañana viernes.

El taxista que condujo a Wesly Vicent Carmona “El Dotolcito” y a otras personas que terminaron asesinando a Joshua Omar Fernández, se desligó del hecho criminal y afirmó que no conoce las personas que cometieron el hecho criminal.

Habla el taxista

El taxista identificado como Daniel Ramírez Santana, relató que El Dotolcito es un cliente fijo y de confianza, quien lo llamó a las 1:51 de la mañana para que pasara a buscar a “Chiquito” en Villa Juana y este a su vez le pidió buscar a “Luis” en el mismo sector, para luego llevarlos a “Bar Kiss”.

Una vez terminó ese servicio, comentó que cerca de 40 minutos después, El Dotolcito volvió a comunicarse con él para que los buscara.

“El Dotolcito me llamó por WhatsApp y me dijo que vaya a buscarlos, por lo que fui. Cuando llegué, esperé por ellos como 10 o 15 minutos fuera del lugar, cuando ellos se montan doy la vuelta para irme por la misma calle que vine, ahí se desmontaron Chiquito y Luis”, narró el taxista.

En un principio, declaró que pensaba que ambos iban a buscar a otra persona, pero que segundos después Luis y Chiquito atracaron a tres personas, lo que llevó a preguntarle a El Dotolcito, qué estaba en el vehículo, sobre lo que estaba ocurriendo.

“Ellos estaban atracando como a tres personas, entre ellos una chica, ahí le digo a Wesly Vicent Carmona (a) El Dotolcito “papá, y eso, y esta loquera en qué me metieron”, a lo que él me respondió “coño, loco, yo no sé”, dice el expediente.

Tras esto, comentó que escuchó dos disparos y que acto siguiente los presuntos atracadores subieron al vehículo, por lo que él aceleró y se fue en vía contraria.

El taxista alega que tanto él como El Dotolcito les reclamaron a los otros dos sobre los hechos que habían cometido y luego llevó a Wesly a la discoteca “Mint”; y a Luis y Chiquito a Villa Juana.

Al ser preguntado por el costo del viaje, dijo que recibió RD$500.

Por otro lado, informó que no había dicho nada antes a las autoridades porque “me atemoricé y porque ellos están armados y pensé en mi hija y en mi madre”.

También declaró que ha mantenido contacto con El Dotolcito, a quien ha seguido realizando otros servicios de taxi: “Él me sigue solicitando y yo porque lo conozco a él, él no es de nada, pero los otros dos sí y yo he escuchado que ellos han caído presos”.