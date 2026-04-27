Abinader inaugura Circuito Vial Bajo Yuna y otras obras en el Nordeste

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del Circuito Vial Bajo Yuna que abarca una totalidad de 49.2 kilómetros y crea una conexión entre las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez, y que, además de ampliar la movilidad entre comunidades aisladas, fortalece el intercambio comercial de importantes rubros como el arroz y el cacao.

Con una extensión de 42.8 kilómetros, este circuito vial transforma la conectividad del Nordeste, habilitando un camino seguro para las comunidades La Reforma, Las Coles, La Jagua, El Jobo, Jobo Afuera, Molenillo y La Garza, y conectándolas de manera directa con la Autopista Juan Pablo Segundo y la carretera Nagua–Samaná.

Adicionalmente, se asfaltaron 6.2 kilómetros de vías internas, superando así los 49 kilómetros.

Al trasladarse al lugar, el jefe de Estado reiteró que nunca antes se habían construido tantas carreteras como en la actualidad, y continúan acortando distancias entre comunidades de todo el país al citar la vía que se construye para unir Las Guáranas con Pimentel, en esta misma provincia.

Destacó también la alta calidad con que se realizan estos trabajos, priorizando la asignación de recursos para llevar progreso a la población. En este sentido informó a los presentes que dará respuesta a otras necesidades de la zona, como una funeraria, cementerio y más asfaltados.

El Circuito Vial Bajo Yuna acerca también estas comunidades a servicios básicos de salud y educación que solían ser de limitado acceso, mejorando las condiciones de vida de más de 20,000 personas de forma directa y más de 30,000 de manera indirecta.

Carretera en Nagua

En Nagua, el presidente Abinader también inauguró ayer la carretera Mata Bonita–Los Memisos, de 13.8 kilómetros de longitud, en el distrito municipal de Las Gordas, construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), dando respuesta a un reclamo de más de 50 años de las comunidades de la zona.

La vía, con una inversión superior a RD$281 millones, impacta directamente a las comunidades de Los Memisos, Mata Bonita, Los Guayabitos, Las Catalinas y otras zonas de Las Gordas, además de garantizar el acceso seguro de equipos y maquinarias a la Central Hidroeléctrica Rosa Julia de la Cruz (Boba).

En el acto, el administrador de EGEHID, Rafael Salazar, destacó que la obra responde a una visión del presidente Abinader de impactar directamente a las comunidades con mayores necesidades, priorizando soluciones que mejoren la calidad de vida, el acceso a la salud, la educación y el desarrollo productivo.

Señaló que ha sido muy edificante trabajar junto a una comunidad integrada y comprometida, resaltando que esta carretera permite a los ciudadanos movilizarse con mayor rapidez ante emergencias, facilita el acceso de los estudiantes a sus centros educativos y mejora las condiciones para la producción agrícola.

Asimismo, explicó que la vía, de unos 13.8 kilómetros incluyendo accesos integrados, fue ampliada incorporando elementos adicionales solicitados por la comunidad, siguiendo la orientación del mandatario de aprovechar al máximo los recursos para elevar el bienestar de la gente.

Nuevo liceo Río San Juan

El presidente Abinader inauguró además un nuevo liceo en Copeyito, Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, tras 14 años de espera, y que beneficiará a más de 280 estudiantes.

El liceo refuerza el sistema educativo público nacional con seis aulas, laboratorio de informática, laboratorio de ciencias, sala de enfermería, salón de profesores y cancha mixta.

El centro educativo de nivel medio fue concluido a través del Plan “Aulas 24/7-365”, puesto en marcha por el Ministerio de Educación para retomar obras abandonadas, así como ampliar y fortalecer la infraestructura escolar, con especial atención en comunidades que requieren respuestas concretas.

Inaugura escuela primaria

De manera simultánea, en representación del presidente Abinader, el ministo de Educación, Luis Miguel De Camps, realizó la inauguración de la Escuela Primaria Raquel de la Rosa Faña, en la comunidad El Edén, Río San Juan, también esperada por los lugareños durante 14 años.

Al igual que el Liceo Copeyito, la terminación del plantel educativo, iniciado en 2012, se realizó a través del Plan “Aulas 24/7-365”, que instituyó el mandatario.

En la escuela, que impactará a más de 400 alumnos, se hizo una inversión de RD$96,349,342 en sus 17 aulas, biblioteca, cancha deportiva, plaza cívica y salón multiusos.

En las palabras centrales, De Camps, dijo que la entrega del plantel escolar responde a la necesidad de acompañar a los estudiantes en un espacio en el cual se construyen las bases para el futuro, donde "se despertarán vocaciones, se comenzarán a construir los proyectos de vida de cientos y cientos de niñas y de niños de esta comunidad".

Llamó a las familias de Río San Juan a hacerse parte de la vida de la escuela acompañando el proceso educativo y a los estudiantes a llenar las aulas con sus sueños, con disciplina y compromiso.