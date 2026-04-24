Éxito en la PCA 26: RD reafirmó su hegemonía en la industria tabacalera global

República Dominicana reafirmó su hegemonía en la industria tabacalera global durante la convención PCA 26: Back in the Big Easy, donde se reveló que el país fabrica anualmente más de 196 millones de cigarros premium a mano.

Con exportaciones que ya alcanzan a 148 países y un crecimiento del 25% desde 2019, el sector se consolida como el tercer motor de las exportaciones dominicanas, generando divisas que superaron los US$ 1,340 millones al cierre de 2024.

El director del Instituto del Tabaco de República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández Guzmán, destacó que la nación mantiene un liderazgo sólido, ocupando el segundo lugar mundial en el renglón premium, solo superado por Nicaragua.

Durante el evento celebrado en el New Orleans Ernest Memorial Convention Center, el funcionario subrayó que esta es la primera vez que la institución participa como invitada en este escenario clave para la innovación y el intercambio comercial.

“Es un espacio estratégico para el posicionamiento de nuestro tabaco ante más de 5,000 visitantes y 250 expositores internacionales”, afirmó Hernández Guzmán.

El éxito del cigarro dominicano radica en su elaboración 100% artesanal. Según el director de Intabaco, el producto es valorado por su añejamiento prolongado, aroma equilibrado y una composición armoniosa.

El país cultiva variedades de alta gama como Olor Dominicano, Piloto Cubano, San Vicente y el Intabaco T-13, que sirven de materia prima para marcas icónicas como Tabacalera Fuente, Davidoff, La Aurora y Arturo Fuente, entre otras.

Cifras que respaldan el sector

El impacto económico del tabaco en la República Dominicana se refleja en indicadores contundentes: Entre enero y agosto de 2025, las ventas externas de tabaco y sus derivados sumaron US$ 906 millones. El sector genera 110,000 empleos directos a través de 127 fábricas operativas (27 en zonas francas y 50 emergentes).

En el marco de la feria, la directora ejecutiva de LB Cigars, Luisa Bautista, presentó nuevas líneas de productos, enfatizando el uso de técnicas artesanales combinadas con estándares modernos.

Esta participación, junto a los miembros de Procigar y Adocitab, forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la competitividad en mercados exigentes y asegurar un crecimiento sostenido en la economía dominicana.