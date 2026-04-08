Barandas para salvar vidas en autopista Las Américas

El Fideicomiso RD Vial inició la instalación de nuevas barandas metálicas en el lado derecho de la autopista Las Américas, en un esfuerzo por reforzar la seguridad de miles de conductores que transitan diariamente por el corredor que conecta la capital con el este del país.

La iniciativa contempla la colocación de unos 20 kilómetros de estructuras metálicas a lo largo de la autopista.

Se trata de una obra que pretende cerrar los vacíos de protección que durante años han expuesto a vehículos y pasajeros a caer hacia el litoral marino, en caso de perder el control.

En sectores como La Ureña y Los Frailes, los trabajos ya muestran avances visibles. Tramos que antes permanecían abiertos hacia el vacío ahora comienzan a delinearse con una barrera firme, diseñada para contener el impacto de un vehículo y evitar desenlaces fatales.

Conductores habituales de la zona observan con atención el progreso, conscientes de que cada metro protegido representa una posibilidad menos de tragedia.

El director ejecutivo de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, explicó que esta intervención forma parte de un plan integral que busca elevar los estándares de seguridad vial en las principales carreteras del país.

“Las barandas no solo protegen a los conductores, sino también a los peatones que se desplazan por la vía. Son una defensa crucial en una autopista donde existen amplios espacios desprotegidos hacia el mar”, indicó.

“Esas protecciones van a salvar muchas vidas y la gente están muy contentas, por es una prevención a esos terribles casos de accidentes que sucederán en la autopsita Las Américas, en la que los vehículos tras descarrilarse iban directamente a las aguas del mar caribe porque no había ninguna protección y finalmente perecían ahogadas”, subrayo el funcionario.

Y es que la historia reciente de esta arteria ha estado marcada por episodios dolorosos. En múltiples ocasiones, accidentes han terminado con vehículos precipitándose hacia las aguas del Caribe, dejando pérdidas humanas que aún resuenan en la memoria de comunidades cercanas.

Destacó en ese mismo orden, que las labores de rescate, de los conductores que su vehículo caían a las aguas, muchas veces complejas y tardías, y no siempre lograban evitar desenlaces fatales.

La autopista, que sirve de enlace vital hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas, registra un flujo constante de vehículos particulares, transporte público y carga pesada. En ese contexto, cualquier medida de prevención adquiere un valor estratégico.

El objetivo, según las autoridades, es claro: cubrir todos los tramos vulnerables desde Santo Domingo hasta el aeropuerto, creando una línea continua de protección que actúe como barrera ante cualquier eventualidad.

La visión es transformar una vía históricamente expuesta en un trayecto más seguro, donde el paisaje marítimo deje de ser una amenaza latente.

Mientras las brigadas continúan trabajando bajo el sol y el ruido incesante del tránsito, la obra avanza como un recordatorio de que, en materia de seguridad vial, cada detalle cuenta. Porque en esta carretera que bordea el mar, una simple baranda puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.