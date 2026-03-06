Gómez Mazara aboga por una regulación de telecomunicaciones

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, resaltó la necesidad de fortalecer el rol arbitral de los órganos reguladores, garantizar la competencia efectiva y colocar la protección del usuario en el centro de la política pública, durante su participación en la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) celebrada en Barcelona.

En su condición de presidente del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel), Gómez Mazara encabezó el diálogo regional sobre la evolución de los entes reguladores en América Latina, destacando que el contexto actual obliga a superar la concepción tradicional de un regulador pasivo y avanzar hacia un modelo más dinámico, que funcione como puente de entendimiento entre todos los actores del ecosistema digital.

El funcionario subrayó que la protección del usuario constituye un principio irrenunciable en la experiencia dominicana, y aseguró que toda política regulatoria debe orientarse a resguardar derechos, promover la calidad de los servicios y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema.

Asimismo, destacó la importancia de preservar la armonía entre los distintos actores (Estado, empresas y usuarios) como base para consolidar un entorno sostenible e innovador.

En ese sentido, defendió la competencia como motor de eficiencia y crecimiento, advirtiendo que sin reglas claras y supervisión efectiva no es posible garantizar mercados justos.

Durante su intervención, compartió además los avances de República Dominicana en materia de impulso a las habilidades digitales, destacando que el rol del regulador también implica acompañar los procesos de transformación tecnológica con una visión inclusiva, que contribuya al cierre de brechas y al fortalecimiento del capital humano.

Gómez Mazara se refirió igualmente a las perspectivas de modernización del marco normativo de las telecomunicaciones en el país, indicando que la nueva legislación en discusión busca responder a los desafíos de la convergencia tecnológica, robustecer la seguridad jurídica y consolidar mecanismos más eficaces de protección al usuario.

Asimismo, valoró estos espacios multilaterales como escenarios fundamentales para intercambiar experiencias y construir consensos regionales en torno a una regulación moderna, equilibrada y orientada al desarrollo.

diálogo y cooperación

Gómez Mazara extendió la invitación para que República Dominicana pueda acoger futuras cumbres regulatorias, reafirmando la disposición del país de continuar impulsando el diálogo y la cooperación en el sector.

Durante su participación, el titular del Indotel ha sostenido encuentros estratégicos con reguladores internacionales y gigantes tecnológicos para atraer inversión y conocimiento que impulsen el desarrollo nacional.

“Es fundamental que nuestros jóvenes y no tan jóvenes se formen en el mundo tecnológico. La IA y la ciberseguridad son desafíos pendientes que forman parte de la agenda de formación impulsada por Indotel”, expresó Gómez Mazara.

La presencia de la República Dominicana en este foro, que reúne a más de 109,000 asistentes de 205 países, consolida la imagen del país como un destino propicio para la innovación y la transformación digital en el Caribe.