República Dominicana superó los 1.2 millones de turistas en enero de 2026

Bajo la premisa de que “el 2026 pinta como un buen año para el turismo dominicano”, el Ministerio de Turismo presentó los resultados correspondientes al mes de enero.

El optimismo responde a cifras récord: un total de 1,219,606 visitantes pisaron suelo dominicano durante el primer mes del año.

El desempeño de enero de 2026 superó con creces los registros de años anteriores.

Mientras que en 2025 se reportaron 1,155,484 visitantes y en 2024 unos 1,067,733, la cifra actual consolida un crecimiento sostenido que triplica los números de la época de pandemia (2021).

Así lo manifestó el ministro de Turismo, David Collado, durante una presentación realizada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Del total de visitantes, 825,847 llegaron por vía aérea.

De este grupo, el ministro destacó que el flujo de extranjeros creció un 9.1%, mientras que la entrada de dominicanos aumentó un 6.3%.

Turismo de cruceros

Collado puntualizó un hito histórico: “Nunca la República Dominicana en un mes de enero había llegado a superar los 600,000 extranjeros”.

Por otro lado, el turismo de cruceros aportó 393,759 visitantes, reflejando un incremento del 8.7% respecto al año anterior.

ministro de Turismo, David Collado, durante una presentación realizada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).Fuente externa

Este empuje posiciona a la República Dominicana en el tercer lugar de toda la región del Caribe en esta categoría.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana sigue siendo la principal puerta de entrada, recibiendo el 63% de los turistas, lo que representa un aumento del 10% en comparación con enero de 2025. Le siguen Las Américas con un 18%, el Aeropuerto del Cibao con un 9% y Puerto Plata con un 6%.

En el ámbito marítimo, los puertos de Puerto Plata lideran el sector: Taino Bay recibió 147,000 cruceristas y Amber Cove 111,110, sumando entre ambos el 65% del total nacional.

Cabe destacar la participación de Cabo Rojo, en Pedernales, que ya registra la llegada de 20,558 visitantes.

Hoteleros y mercados emisores

La ocupación hotelera nacional alcanzó un robusto 82%. Por zonas turísticas, Miches lideró con un impresionante 94%, seguido de Bayahíbe (89%), La Romana (88%) y el polo Bávaro-Punta Cana (88%)