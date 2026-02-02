La inversión extranjera directa alcanza US$5,032.3 millones en 2025

Según cifras preliminares, la inversión extranjera directa (IED) cerró el 2025 en US$5,032.3 millones, reflejando un aumento de US$509.1 millones (11.3 %) respecto al 2024, según informa el Banco Central (BCRD).

La mitad de los ingresos de IED se dirigieron a los sectores de turismo (26.3 %) y energía (23.8 %).

Asimismo, destaca la evolución que ha tenido el sector energético, el cual amplió su participación dentro de la IED desde 9.2% en 2019 a un 23.8% al cierre del 2025, principalmente por los incentivos del Estado dominicano dirigidos hacia las energías renovables. Otro sector relevante para la IED ha sido el inmobiliario, cuyo crecimiento está estrechamente relacionado con el impulso del turismo en el país.

Señala que, además del aumento de los flujos de IED (11.3%) y de remesas (10.3%), las demás variables del sector externo también presentaron un desempeño favorable durante el año 2025.

Estos flujos evidencian la resiliencia de la República Dominicana en la captación de IED, incluso en un entorno internacional marcado por la incertidumbre, indica.

“Esta capacidad refleja la solidez de los fundamentos del país, que combina una paz social sostenida, estabilidad económica y política, y seguridad jurídica, unido a un entorno de negocios atractivo sustentado en programas de incentivos fiscales, infraestructuras modernas y un sistema de telecomunicaciones de alto nivel, además de un firme apoyo gubernamental a la inversión extranjera”, dice el BCRD.

Las exportaciones

Las exportaciones totales alcanzaron US$15,930.6 millones, incrementando un 14.4% con respecto a 2024. Dentro de estas se destaca las exportaciones de oro, la cuales alcanzaron los US$2,413.2 millones, unos US$913.3 millones adicionales (60.9%) con relación a 2024, impulsadas por mejoras en la producción y por los niveles históricos de precios que registra el mineral en los mercados internacionales.

Las exportaciones de zonas francas lograron la cifra de US$8,548.6 millones, aumentando un 0.6% de manera interanual.

Asimismo, el BCRD resalta que los ingresos por turismo para el cierre del 2025 sumaron US$11,318.5 millones, unos US$346.1 millones (3.2%) por encima de los ingresos de 2024. Este resultado se debió principalmente al aumento en las llegadas de visitantes durante el año 2025, que alcanzaron los 11.6 millones.

Destaca que, según estas cifras preliminares, los ingresos de divisas generados por concepto de IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios superaron los US$47,300 millones en 2025, lo que implica un aumento de unos US$3,400 millones respecto al 2024, lo que contribuye con la estabilidad relativa del tipo de cambio.

El informe de la Cepal

Al presentar el informe sobre inversión extranjera directa 2025, en julio pasado, la Cepal valoró que República Dominicana tiene cuatro años consecutivos con flujos de más de US$4,000 millones anuales y su alto potencial.

En la conferencia, José Manuel Salazar Xirinachs, quien respondió cuatro preguntas a Listín Diario, dijo que República Dominicana suma ya cuatro años consecutivos con más de US$4, 000 millones anuales de entrada de inversión extranjera directa y esto estaca al país como uno de los más atractivos y exitosos, en la confianza de los inversionistas y en un círculo virtuoso con grandes oportunidades para traducir estos flujos en una mayor diversificación y empleos de calidad.

Explicó que para que esos flujos contribuyan al bienestar local se requieren políticas de desarrollo productivo y políticas de desarrollo del talento humano.

“Son las personas, es el empleo de calidad, al final lo más atractivo las capacidades que tengan las personas para trabajar en industrias relativamente sofisticadas”, dijo.

Salazar Xirinachs sugirió al país aplicar tres ejes importantes: Promover encadenamientos productivos y transferencia de tecnología, usar incentivos en forma estratégica y, fortalecer la institucionalidad.

En su edición 2025 de su informe anual: La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, en un escenario internacional de incertidumbre y elevada tensión geopolítica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dice que la inversión extranjera directa (IED) enmarcada en políticas de desarrollo productivo podría ayudar a enfrentar los desafíos que enfrenta la región.

Indica que las tres trampas del desarrollo son una de baja capacidad para crecer, otra de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, y una tercera de bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva.