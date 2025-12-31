República Dominicana marca hito histórico: 11.6 millones de visitantes en 2025

El cierre del mes de diciembre marca un hito histórico para el turismo de la República Dominicana.

Las llegadas aéreas crecieron por encima del 10 %, alcanzando una cifra cercana a los 960,000 turistas en un solo mes, el mayor registro mensual jamás alcanzado por el país.

Este resultado supera ampliamente el mejor nivel previo a la pandemia, cuando se recibían alrededor de 667 mil turistas mensuales, en un contexto internacional considerablemente más favorable, sin los impactos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que provocó la pérdida de más de 500 mil turistas al año para el destino dominicano.

Con este desempeño, la República Dominicana cierra el año con 11.6 MM de visitantes, consolidando el mejor resultado de la historia del turismo dominicano.

Este logro no puede interpretarse como una recuperación coyuntural, sino como la confirmación de un modelo turístico resiliente, capaz de crecer y sostenerse en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, desaceleración económica y cambios en los patrones de viaje a nivel internacional.

El desempeño alcanzado durante el año debe analizarse desde una óptica de resiliencia y diversificación.

A pesar de la desaceleración del mercado estadounidense y de las dificultades en algunos mercados emisores tradicionales, el turismo dominicano logró acelerar su crecimiento en el último trimestre del año, consolidándose como líder indiscutible del turismo en la región y reafirmando la solidez de su propuesta como destino.

Un elemento clave de este resultado ha sido el fortalecimiento de la conectividad aérea y la gestión eficiente de la demanda.

Esta expansión fue acompañada por una absorción eficiente del crecimiento hotelero, con la incorporación de aproximadamente 2,500 nuevas habitaciones, manteniendo niveles de ocupación robustos y una confianza sostenida por parte de los inversionistas.

De manera complementaria, el turismo de cruceros continuó consolidándose como un pilar estratégico del sector.

Durante el año, la República Dominicana recibió 2.8 millones de cruceristas, reforzando su liderazgo regional y generando una mayor derrama económica en las zonas portuarias.

La llegada de embarcaciones de gran escala y la expansión de itinerarios internacionales validan la capacidad operativa y la modernización de la infraestructura portuaria del país, posicionándolo entre los destinos de cruceros más relevantes del Caribe.

Este desempeño integral ha estado acompañado por el trabajo constante del ministro de Turismo, David Collado, cuya gestión ha sido reconocida de manera reiterada por los principales líderes del turismo internacional.

Ejecutivos y referentes globales del sector han destacado públicamente la cercanía, visión estratégica y capacidad de ejecución que han caracterizado la política turística dominicana en los últimos años.

Entre ellos se encuentran Gabriel Escarrer, Sabina Fluxá, Encarna Piñero, Alejandro Reynal, Adriana Cisneros y Frank Rainieri, entre otros líderes del sector, quienes han valorado la consistencia, cercanía y visión estratégica de la gestión turística dominicana.

De manera poco habitual en el ámbito regional, este reconocimiento ha trascendido el sector privado y se ha extendido al plano gubernamental.

Ministros de Turismo de distintos países de América han señalado a David Collado como un referente regional, destacando sus resultados, liderazgo y capacidad de gestión en un contexto global particularmente desafiante.

Este consenso se consolidó cuando ONU Turismo reconoció a David Collado como Ministro de Turismo de las Américas, un hito que no solo distingue su gestión, sino que proyecta a la República Dominicana como un modelo de política pública turística efectiva en el continente.

El cierre del año confirma que el turismo dominicano ha alcanzado una etapa de madurez institucional, donde los resultados no dependen exclusivamente de coyunturas externas, sino de una estrategia clara, una ejecución consistente y una relación estrecha con el sector privado.

La República Dominicana no solo cierra en grande: cierra haciendo historia, con el mejor

desempeño turístico jamás registrado y con un liderazgo reconocido a nivel continental.