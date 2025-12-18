Abinader encabeza acto de graduación de 26 nuevos guardiamarinos

El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la edición número 74 de la graduación ordinaria de Damas y Caballeros Guardiamarinas de la Academia Naval de la Armada de la República Dominicana.

En la graduación, celebrada en la explanada de la Academia Vicealmirante César de Windt Lavandier en Sans Souci, se invistió, por primera vez, como tenientes de corbeta a unos 26 estudiantes, 19 hombres y siete mujeres, incluyendo a uno proveniente de la República de Panamá y otro procedente desde Guatemala.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del director de la Academia, Augusto Alberto Lizardo González, quien manifestó que esta promoción tuvo una formación integral, combinando lo académico, lo militar, lo físico y lo espiritual.

"Pero más allá del conocimiento profesional, fueron forjados en los valores que sostienen a nuestra armada. Honor, deber, disciplina, compromiso, lealtad y vocación de servicio. Por eso, además de saber algo que antes no sabían, hoy son alguien que antes no eran. Su formación nos convierte en líderes navales, preparados para defender nuestros intereses marítimos y para salvaguardar, incluso con su vida si fuese necesario, la soberanía de la República Dominicana", manifestó Lizardo.

El presidente Abinader fue el encargado de tomar el juramento de los cadetes y entregar el sable de mando, mientras que el cambio de insignia oficial, la cual los identifica como nuevos tenientes de fragata, estuvo a cargo de los altos mandos oficiales de los distintos cuerpos castrenses presentes en el acto.

Luego, las madres de los graduandos entregaron los nuevos quepis de oficial a sus respectivos hijos; el acto culminó con el cielo iluminado por fuegos artificiales y bajo la música de la banda de la Armada.

Al concluir sus estudios, estos jóvenes se convierten en Oficiales del Cuerpo de Comando y licenciados en Ciencias Navales, título reconocido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).