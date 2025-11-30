Narcotráfico, tierras raras, migración: la agenda reciente entre EEUU y República Dominicana

En los últimos años, las conversaciones entre representantes de Estados Unidos y el gobierno del presidente Luis Abinader se han concentrado en temas clave como narcotráfico, tierras raras, seguridad, migración y economía.

Dentro de la política exterior estadounidense, República Dominicana es un aliado histórico en el Caribe: ambos países mantienen 141 años de relaciones diplomáticas.

Estados Unidos es el principal socio comercial del país caribeño.

Las visitas de funcionarios estadounidenses a la isla han aumentado. Y cada una ha llegado acompañada de anuncios, reuniones estratégicas o acuerdos relevantes con el gobierno dominicano.

A continuación, un repaso a algunos encuentros y temas que han marcado la agenda reciente.

Visita de secretario de Guerra

El acuerdo más reciente entre Washington y Santo Domingo tuvo lugar el 26 de noviembre tras una reunión del secretario de Guerra, Pete Hegseth, con el presidente Abinader en el Palacio Nacional.

Allí el gobierno dominicano autorizó de manera temporal el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para operaciones logísticas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente Luis Abinader durante la rueda de prensa que tuvieron después de su reunión del pasado miércoles, en el Palacio Nacional.ARCHIVO/LD

Abinader explicó que la medida permitirá a aeronaves estadounidenses realizar reabastecimiento de combustible y transportar equipos y personal técnico.

“Es una iniciativa conjunta entre nuestros países contra el narcotráfico y el narcoterrorismo”, celebró el jefe del Pentágono.

Drogas sintéticas

En Santo Domingo, el 30 de abril pasado, las autoridades dominicanas y estadounidenses celebraron la conferencia internacional sobre drogas sintéticas ilícitas.

La Embajada de Estados Unidos en el país elogió la respuesta del gobierno dominicano frente a estas amenazas.

Se anunciaron entrenamientos conjuntos con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El objetivo: mejorar la capacidad estratégica para combatir y perseguir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas en el Caribe y Europa.

Tierras raras, migración y estabilidad regional

El 6 de febrero, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, se reunió con el presidente Abinader en el Palacio Nacional. Hablaron de tierras raras, migración, crimen organizado y seguridad fronteriza.

Ambos gobiernos destacaron la necesidad de mantener una cooperación estrecha en temas regionales, especialmente ante la crisis en Haití, el país más pobre de la región.

Marco Rubio y Luis Abinader en el Palacio Nacional.

Rubio también dejó claro el interés de Washington con el yacimiento de tierras raras en el país, un tema clave de esa reunión.

“Esperamos que podamos trabajar juntos y ya el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, de nuestro Ejército, ha ayudado, bajo contrato, con ustedes para identificar algo que va a ser sumamente importante para el futuro del mundo y la economía moderna”, había dicho Rubio.

También hablaron de la cooperación conjunta antidrogas, anticrimen y anticorrupción, así como de seguridad energética, semiconductores, y migración ilegal, específicamente la haitiana.

Visita de congresistas estadounidenses

Antes de que llegara el secretario de Guerra a República Dominicana, una delegación bipartidista del Congreso estadounidense visitó Santo Domingo.

El encuentro incluyó discusiones sobre seguridad regional, combate al narcotráfico y oportunidades económicas para ambos países.

“Estados Unidos tiene una relación cercana con República Dominicana en colaborar para la seguridad regional. La visita de nuestra delegación reafirmó este hecho”, dijo el jefe de la delegación Brian Mast.

El fortalecimiento del comercio bilateral y la cooperación económica fue un tema central en las reuniones de la delegación.

Visita del secretario Blinken

En septiembre de 2024, durante la administración del expresidente Joe Biden, el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, llegó a República Dominicana para reunirse con el presidente Abinader en el Palacio Nacional.

Antony Blinken y Luis Abinader durante una conferencia de prensa conjunta en el Palacio Nacional.LISTIN DIARIO

Abinader mencionó que hablaron de la crisis haitiana, la fuerza multinacional, la lucha contra la trata de personas, la seguridad regional, y la situación en Venezuela, en aquel entonces por la orden de arresto contra el principal candidato del partido opositor.

“Estados Unidos está comprometido a trabajar junto a la República Dominicana y el pueblo dominicano para apoyar estos esfuerzos”, dijo Blinken.