La Brisita Navideña llegará a partir del próximo 4 de diciembre

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este lunes que el bono de la "Brisita Navideña", empezará a entregarse a partir de este 4 de diciembre.

La directora de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, informó que el bono será de RD$ 1,500, y será depositado a través de esa entidad a 1 millón 400 familias.

Asimismo, indicó que otras 1 millón 200 mil personas recibirán un bono de RD$ 1,500 via el Gabinete de Política Social.

Esta información fue compartida durante el encuentro con la prensa "LA Semanal", donde Reyes aseguró que el bono podrá ser usado en los supermercados.

VILLA NAVIDAD

Abinader también informó que Villa Navidad regresará el próximo 2 de diciembre a Santo Domingo, en los jardines del Palacio de los Deportes.

Asimismo, en Santiago se realizará el 3 de diciembre, en los jardines del Gran Teatro del Cibao.

Ambas estarán abiertas hasta el 5 de enero de 2026.