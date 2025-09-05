Abinader designa comandante general de la Armada a Juan Crisóstomo Martínez

El presidente Luis Abinader remueve a las máximas autoridades de la Armada Dominicana. Este viernes, emitió el decreto 516-25 con el que ha ascendido al contralmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez como vicealmirante y designado comandante general de la Armada.

Crisóstomo Martínez sustituye al vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, “sin afectar su rango ni su condición de miembro activo de la institución”, según se lee en el documento divulgado a los medios por la Presidencia.

Morillo Rodríguez fue designado como viceministro para asuntos navales y costeros del Ministerio de Defensa.

El contralmirante Anthony Manuel Tadeo Jiminián Objío fue nombrado subcomandante general, mientras que el contralmirante Juan Gilberto Núñez Abreu asumió el cargo de inspector general de la institución.

El vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández también fue designado como asesor especial del presidente Abinader. Con esta designación, Betances Hernández fue colocado en situación de retiro.

Ademas, el decreto, indicó que se deroga la designación del contralmirante Pedro José Lalane Peguero como inspector general de la Armada.

El presidente Abinader ya había adelantado que realizaría cambios en la Armada Dominicana, luego de que se cumpliera el tiempo establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 139-13, que limita a dos años la permanencia en el cargo de comandante general.