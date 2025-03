Raquel Peña dice que República Dominicana siempre ha estado preparado para una presidenta

Con la frase "pero no de ahora, desde siempre", la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, respondió a la pregunta de si cree que República Dominicana está preparado para que una mujer lo gobierne.

Peña también habló sobre las mujeres legisladoras, "ya hoy en día son 71, eso es un gran brinco, eso realmente humaniza más la labor de las legisladoras porque nosotras las mujeres tenemos algo diferente que hace que para lo que se legisla realmente llegue al corazón del pueblo en beneficio de mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos y dominicanas".

Las declaraciones fueron en su participación en la conferencia "Mujeres que transforman: Liderazgo y acción desde el Congreso".

El sueño de Raquel

La semana pasada la vicepresidenta reveló que sueña con subir las escalinatas como presidenta de la República.

"A mí una vez me preguntaron cuando fui vicerrectora de administración y finanzas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), ¿tú soñaste con serlo? Dije no. Después otro día me preguntan, ya yo siendo vicepresidenta, ¿tú soñaste con ser vicepresidenta de la República? Dije no. Esa pregunta que tú me haces, ¿tú sueñas con subir las escalinatas como presidenta de la República... Sí", fue lo que dijo Peña durante la conferencia “Mujeres líderes impulsando economías sostenibles” realizada en Santiago.

Además, no aclaró si participará en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para intentar alcanzar la candidatura presidencial y, posteriormente, competir con las demás organizaciones políticas.

Dijo también que desde el Estado dominicano se está trabajando con el fin de crear políticas públicas que puedan fortalecer y promover el liderazgo femenino en todos los sectores productivos de la economía.