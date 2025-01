Medio Ambiente comprueba daños en las Cuevas del Pomier

El ministro de Medioambiente, Armando Paíno Henríquez, afirmó haber comprobado que la explotación minera en la reserva Cuevas del Pomier no se ha realizado de la manera correcta, lo que ha derivado en un daño ambiental comprobable a simple vista.

Paíno Henríquez indicó que no está en discusión que la zona, de una extensión de 4.43 kilómetros cuadrados del paraje El Pomier, en San Cristóbal, que agrupa a 57 cuevas, debe ser protegida y no necesita ser especialista para ver los daños.

“Definitivamente, no es una posición en discusión de que esa zona tiene que ser protegida, definitivamente hay un daño ambiental comprobable a simple vista, no necesito ser un especialista para poder visualmente ver que hay un daño ambiental, hemos comprobado y está a la vista de todos que la explotación no se ha hecho de la manera correcta”, indicó al ser entrevistado en el programa Esta Noche Mariasela que se transmite por Color Visión, canal 9.

El funcionario indicó que el Ministerio ha realizado un levantamiento de los estudios que se han realizado en la zona, así como de las situaciones que se han presentado en ese territorio en los últimos meses, en un ejercicio multilateral escuchando a todas las partes.

“Nos hemos tomado el tiempo tanto para escuchar las voces que han estado en contra y los estudios que se han realizado en contra así como las posiciones que van desarrollándose en el área”, señaló.

Agregó que han realizado en la reserva y han complementado esto con el análisis de expertos, a fin de determinar situaciones y evaluar los argumentos que cada una de las partes han defendido, a fin de edificarse para tomar una decisión que esté justificada.

Este reveló que, además de la minería de parte de industrias, también opera en la zona minería artesanal, por lo que a la hora de señalar responsabilidades sobre los daños en cuevas donde hay pictografías y más de petroglifos todos se señalan con el dedo.

“Hay situaciones que se presentan, porque no solo es la industria minera que está operando en la zona, sino que hay también una explotación artesanal que se realiza, una explotación informal que se realiza en la zona y hay muchos dedos que se señala y ´no, no somos nosotros, fue la otra protección’ porqué hay varios frentes mineros y una explotación informal”, subrayó el ministro.

Asimismo, agregó que algunos defienden estar en la zona desde antes de ser declarada zona protegida y de la expansión en el 2018, aunque recalcó que hay un daño.

“En esa zona núcleo y zona de amortiguamiento debe de terminarse de inmediato la explotación”, dijo al tiempo de subrayar que desde que asumió la dependencia no se han entregado otros permisos.

Señaló que intentan equilibrar los daños medioambientales así como la materia que produce esta para industrias del país y los beneficios de producción.

De su lado, el ambientalista Luis Carvajal señaló que las cuevas han de tener una importancia mundial, por la extensión de la reserva arqueológica y las diversas características que posee.

“Las cuevas del Pomier además de esa importancia cultural tienen un enorme valor desde el punto de vista hidrológico, de hecho toda el agua que utiliza San Cristóbal, una parte importante proviene de la toma”, manifestó.

El biólogo también expresó que en la cueva número 4 habita una población de murciélagos, de la que aseveró hay reportes de que está ha disminuido en su cantidad.

“Esos murciélagos salen todos los días a reforestar en nuestro país y son más importantes que esos programas que se establezcan y lo son también en el control de las poblaciones de insectos, porque esos insectívoros pueden comerse varias veces su peso en insectos y eso tiene un enorme valor para la ecología de la zona”, dijo.

El geológico Osiris de León, de acuerdo con el biólogo resalto el valor hidrológico y geológico con el que se han sido vistas las cuevas desde siempre.