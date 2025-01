Pavel Isa culminó su gestión como ministro de Economía este viernes

Tras haber hecho pública su renuncia como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en el pasado mes de diciembre, Pavel Isa Contreras cumplió este viernes su último día como titular de la institución.

Isa Contreras renunció el 4 de diciembre de 2024, pero el anuncio de que no continuaría frente a esa dependencia del Estado fue realizado el día 12. Sin embargo, su salida fue aceptada con efectividad para este 10 de enero.

“Es tiempo de partir y asumir nuevos retos”, destacó Isa Contreras en su carta de renuncia, donde también indicó que habían sido completados los avances necesarios para la fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el de Hacienda.

El economista se desempeñaba como viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, hasta que en julio de 2022 asumió el cargo de ministro cuando Miguel Ceara Hatton fue trasladado hasta el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales.

Al igual que Isa Contreras, también presentó su renuncia, Jefrey Lizardo Ortiz, quien fue viceministro de Planificación del MEPyD hasta el pasado 31 de diciembre de 2024.

Lizardo fue designado en esta posición el 21 de agosto de 2024, mediante el decreto 456-24, en el artículo 11.

En una carta dirigida al presidente Abinader, el exviceministro externó su agradecimiento por la designación en el cargo, al tiempo de reiterar su compromiso de apoyar desde otras áreas al Gobierno, a pesar de renunciar a la posición.

Luego de estas renuncias, el presidente Luis Abinader no ha informado la designación de un nuevo ministro y viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

Otras renuncias

Los primeros 10 días de este 2025 se han dado a conocer tres nuevas renuncias por parte de funcionarios a sus cargos en el Gobierno, sin embargo, las fechas indican que estas fueron realizadas a finales de año 2024.

La comunicadora Milagros German también renunció a su posición como ministra de Cultura, tras haber ocupado el cargo por tres años y varios meses.

La noticia fue confirmada cuando el pasado martes, el presidente Luis Abinader compartió una carta donde aceptaba la renuncia de German al Ministerio de Cultura.

El documento con fecha del 18 de diciembre de 2024 citaba que “su paso desde el sector privado hacia la función pública fue un acto de valentía y compromiso con la nación. A lo largo de estos años, usted ha demostrado capacidad de liderazgo, honestidad y una pasión inquebrantable por fortalecer la cultura dominicana”.

El mandatario sostuvo que el legado de German en el Ministerio de Cultura será un referente para futuras gestiones.

“La Diva” asumió esa posición el 10 de octubre de 2021, luego de encabezar por más de un año la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia (Dicom).

Germán sustituyó en el Ministerio de Cultura a Carmen Heredia, quien pasó a ser asesora del Poder Ejecutivo en materia de políticas culturales, con asiento en el Palacio Nacional.

Por otro lado, Miguel Mejía, quien fungía como ministro sin cartera para Políticas de Integración Regional, fue destituido por el jefe del Estado mediante el decreto 8-25.

La destitución de Mejía see produjo luego de que este realizara declaraciones donde sobre la visita al país del líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, y el recibimiento que le dio el Gobierno dominicano en el Palacio Nacional.

Luego de esto, Mejía expresó en el programa radial “A Diario”, que se transmite por la emisora radial 89.3 FM, que sentía s su destitución como “una condecoración, la cual tendré en un cuadro de honor en mi casa”.

No obstante, apuntó que ya había presentado su renuncia hace un tiempo al Gobierno.

“De todas maneras, él no ha hecho más que oficializar algo que desde hace meses yo le había presentado a él y por un problema de delicadeza no quise yo hacerla pública”, dijo Mejía, quien aseguró estaba en Venezuela en la toma de posesión de Nicolás Maduro.

Horas más tarde, el reconocido cantante y viceministro para la Descentralización y Coordinación Territorial del Ministerio de Cultura, Fernando Antonio Cruz (Bonny Cepeda), anunció su renuncia al cargo a través de redes sociales.

El ahora exfuncionario publicó la imagen de una carta con fecha del 5 de septiembre de 2024, donde pone su cargo a disposición del presidente Abinader. “El inestable” reveló su renuncia tras haber sido visto en la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

"Hoy me dirijo a mis familiares, amigos del partido PRM, compañeros artistas, a mis seguidores y a todo el público en general, cuando he decidido continuar donde todo comenzó, a mi vida artística y empresarial, con la seguridad del deber cumplido en las funciones que me fueron encomendadas; con la firme convicción de que el tiempo de Dios es perfecto", escribió el merenguero.